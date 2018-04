Taču ar pavisam citādu pieredzi padalījusies kāda lasītāja, kura apgalvoja, ka piedāvājis viņai atjaunot šo sistēmu par 600 eiro lielu samaksu. Pēcāk tā darbošoties līdz pat trīs gadiem.

Vai tiešām “eCall” – sistēma, kura saskaņā ar ES jaunajiem noteikumiem ir obligāta it visos jaunajos automobiļos – izmaksās tik dārgi?

ES Mobilitātes un transporta komisija informē, ka uzstādīt “eCall” vienai jaunai automašīnai neizmaksā vairāk par 100 eiro (izmaksas gulstas uz ražotāju, uzstādīšana notiek rūpnīcā), turklāt prognozējams, ka nākotnē šis process, sarūkot elektronisko komponenšu izmaksām un pieaugot “eCall” sistēmas izplatībai ES robežās un ārpus tās, kļūs vēl lētāks.

Lai noskaidrotu vairāk par šo gadījumu, vērsāmies konkrētā auto dīlera – Latvijas oficiālā “Volvo” izplatītāja.

“Volvo” piedāvā līdzīgu sistēmu jau sen

Kā paskaidroja “Mūsa Motors Rīga” direktors Roberts Ozoliņš, auto īpašniece, acīmredzami, ir sajaukusi divas dažādas sistēmas.

Izrādās, ka zviedru auto ražotājs “Volvo” ieviesis “eCall” identisku sistēmu jau 2001. gadā un līdz šim tā bijusi ekstra, ko iespējams atsevišķi pasūtīt, pērkot jaunu automobili.

“Volvo” savos automobiļos ieviesa “Volvo On Call” sistēmu, kas ļāva automobilim, kas iekļuvis ceļu satiksmes negadījumā, nosūtīt ziņu par sadursmes vietu glābšanas dienestiem, kā arī deva iespēju glābšanas dienestiem sazināties ar automobilī esošajiem ar iebūvētā “Volvo On Call” tālruņa palīdzību. Šādu sistēmu uzstādīja “Volvo” rūpnīcā, ja klients to pasūtīja. 2011. gadā papildus šai ceļu satiksmes negadījumu apziņošanas sistēmai, jeb eCall, kā mēs to ar vispārēju apzīmējumu pazīstam šobrīd, “Volvo” ieviesa arī viedtālruņu aplikāciju, ar kuras palīdzību klients var attālināti aizslēgt automobili, sekot līdzi automobiļa degvielas līmenim un tā patēriņam, kā arī aktivizēt autonomo apsildi,” skaidroja auto dīlerī, piebilstot, ka šīs funkcijas cena tik tiešām ir bijusi 600 eiro, iekļaujot abonēšanu uz trīs gadiem.

Turpmāk “eCall” būs auto standartaprīkojumā

Tikko kā ieviestā “eCall” regula attiecas uz visiem jaunajiem, pirmo reizi Latvijā reģistrētajiem automobiļiem, līdz ar ko no 2018. gada aprīļa Latvijā visiem no jauna pasūtītiem “Volvo” automobiļiem, “eCall” un “Volvo On Call” funkcijas ir iekļautas standartaprīkojumā. Par to papildus nav jāpiemaksā.

Būtiski, ka “eCall” funkcija būs aktīva 10 gadus, savukārt “Volvo On Call” funkcija 3 gadus. “Konkrētajai klientei visdrīzāk ir Latvijā ievests lietots automobilis. Tas noteikti ir no valsts, kurā “Volvo On Call” pakalpojums ir bijis pieejams ātrāk, piemēram, Vācijas, Beļģijas, Zviedrijas. Līdz ar to uz klientes automobili šī regula nav attiecināma,” piebilda auto pārstāvis Latvijā.

Būtiski, ka arī šim lietotajam automobilim ir iespējams aktivizēt “eCall” funkciju. Lai to paveiktu, nepieciešams konkrēto automobili pārreģistrēt lietošanai Latvijas tirgū, pie viena nomainot iebūvētā tālruņa uzstādījumus pie dīlera uz Latvijas reģionam atbilstošajiem.

“Mūsa Motors Rīga var nomainīt “eCall” uzstādījumus uz tādiem, kas nepieciešami, lai šī sistēma darbotos Latvijā. Šāda pakalpojuma maksa sākas no 120 eiro ar PVN, atkarībā no auto modeļa, “eCall” sistēmas versijas un izlaiduma gada.

Savukārt “Volvo On Call” pakalpojumu izmantošana Latvijā automobiļos, kuri ir ievesti no ārzemēm, būs iespējama rudenī. Tad Latvijas “Volvo” dīleriem tiks dota piekļuve “Volvo On Call” sistēmas datubāzei un būs iespējams veikt pārreģistrāciju,” skaidro direktors.

Izplatītājs gan atkārtoti paskaidro, ka “Volvo On Call” sistēmas (kas iekļauj sevī “eCall” sistēmu) uzstādīšana ir iespējama tikai un vienīgi rūpnīcā, kad auto tiek komplektēts. Dīleris šo sistēmu nevar uzstādīt.

Sistēma glābšot dzīvības

Pamatojums jaunajiem ES noteikumiem ir lielais traģisko autoavāriju skaits uz dalībvalstu ceļiem.

Mobilitātes un transporta komisija skaidrojošajā “eCall” sistēmas aprakstā norāda, ka 2012. gadā aptuveni 28 000 cilvēku gāja bojā un vairāk nekā 1,5 miljoni cilvēku tika ievainoti ceļu satiksmes negadījumos, kuru kopskaits tajā gadā bija ap 1,1 miljons.

Papildus traģiskajām nāvēm, lielais avāriju skaits dot triecienu arī ES ekonomikai – kopējās ceļu satiksmes negadījumu izmaksas ik gadu sasniedz ap 130 miljardu eiro.

Attiecīgi paredzams, ka šī sistēma varētu paātrināt ārkārtas dienestu reaģēšanas laiku par 40% pilsētu teritorijās un par 50% lauku reģionos.

Nāves gadījumu skaitu sistēma savukārt varētu samazināt par 4%, bet smagu ievainojumu skaitu – par 6%.

“Tas nozīmē, ka ātrās palīdzības mašīnas, ugunsdzēsēju mašīnas un policija “zelta stundā” pēc sadursmes var iejaukties pēc iespējas ātrāk,” paziņoja Eiropas Automašīnu ražotāju asociācijas ģenerālsekretārs Ēriks Jonārts.

Bažījas, ka ar “eCall” varēs izspiegot autovadītājus

Atsevišķi jauno noteikumu kritiķi gan pauduši bažas, ka “eCall” varētu tikt ļaunprātīgi izmantota, lai izsekotu automašīnas kustību bez vadītāja atļaujas, taču saskaņā ar ES komisiju SIM karte, kura ir sistēmas pamatā un tiek izmantota, lai pārraidītu datus atbildīgajiem dienestiem, aktivizējas tikai brīdī, kad tiek fiksēts ceļu satiksmes negadījums.

Sistēmas “eCall” darbības princips balstās uz automašīnā iebūvētiem sensoriem un procesoriem, piemēram, gaisa spilveniem.

Sadursmes brīdī, gaisa spilveniem izplešoties, iedarbojas arī “eCall”, kā rezultātā atbildīgajiem dienestiem tiek nosūtīta informācija, kurā norādīts incidenta laiks, precīza sadursmē iesaistītā automobiļa atrašanās vieta un līdzšinējais braukšanas virziens.

Sistēmu var iedarbināt arī manuāli, nospiežot speciālu pogu auto salonā.

Šāda funkcija lieti noder gadījumā, ja sistēma nav nostrādājusi un vienīgā rīcībspējīgā persona notikuma vietā ir aculiecinieks vai garāmgājējs.