Pēc premjera domām, bezdarbnieku pārkvalifikācijas programmas nedod vēlamos rezultātus, jo pārkvalifikācijai pārsvarā tiek piedāvātas tādas profesijas, ar kurām nevarēs lāpīt caurumus nodarbinātības jomā.

"Ar iespēju pārkvalificēties tikai par nagu kopēju problēmjautājumi nodarbinātības jomā netiks atrisināti, tāpēc ir īstais brīdis tieši pārkvalifikācijas jautājumiem pievērst īpašu uzmanību," sacīja premjers.

Jau ziņots, ka jau piekto gadu pēc kārtas Nodarbinātības valsts aģentūra Latvijas reģionos rīko vakanču gadatirgus, lai darba devējiem palīdzētu atrast vajadzīgos darbiniekus, bet darba meklētājiem - darbu.

Vakanču gadatirgus šodien no plkst.11 līdz 14 norisināsies Jelgavas tehnikuma telpās, 11.aprīlī no plkst.11 līdz 14 - Latvijas Universitātes Kuldīgas filiāles telpās, 19.aprīlī no plkst.11 līdz 13 - Preiļu novada Kultūras centrā, savukārt Rīgā NVA Vakanču gadatirgus tiks rīkots 31.maijā no plkst.10 līdz 14 laukumā pie Kongresu nama.

Vienlaikus 19.aprīlī Valgas Kultūras un interešu centrā norisināsies "Livonijas darba tirgus 2018", ko organizē Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fonda Valgas nodaļa un NVA Valkas filiāle sadarbības programmas "Interreg V-A - Igaunija - Latvija" projektā "Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana".

Kā ziņots, februārī reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā sasniedzis 7,1%, kas ir par 0,1 procentpunktu vairāk nekā šogad janvārī.