Zeltiņa ienākumus pērn papildināja arī alga 45 717 eiro apmērā no Rīgas brīvostas pārvaldei piederošās SIA "Rīgas brīvostas flote", kuras valdes loceklis Zeltiņš bija no 2017.gada 28.februāra līdz 2017.gada 8.septembrim, alga 20 137 eiro apmērā no VAS "Latvijas dzelzceļš", kuras padomes priekšsēdētājs Zeltiņš bija no 2016.gada 8.augusta līdz 2017.gada 6.septembrim.

Tāpat Zeltiņa ienākumus papildināja arī alga 7493 eiro apmērā no Latvijas Jūras administrācijas, kur Zeltiņš iepriekš bija valdes priekšsēdētājā padomnieks, un ienākumi 188 eiro apmērā no Latvijas Jūras akadēmijas, kur Zeltiņš iepriekš bija Valsts eksaminācijas komisijas loceklis.

Pagājušajā gadā Zeltiņa parādsaistības veidoja 60 424 eiro, kas ir par gandrīz 15% mazāk nekā 2016.gadā, kad parādsaistību apmērs bija 70 861 eiro.

Pērn Zeltiņa īpašumā bija zeme un ēka Rojas novadā un dzīvoklis Rīgā. Tāpat Zeltiņš ir kopīpašnieks zemei Rīgā.

Rīgas brīvostas pārvaldnieks Zeltiņš pērn ticis pie 2017.gada izlaiduma "Volvo" markas automobiļa, kas ir viņa lietošanā darba vajadzībām. Zeltiņam pērn piederēja 2015.gada izlaiduma "Subaru Legacy" automobilis un divas motorlaivas, no kurām viena ir 1994.gada izlaiduma, bet otra - 2006.gada izlaiduma laiva.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka Zeltiņš pārvaldnieka amatam apstiprināts pērn 28.jūlijā, bet darbu sāka 1.augustā.

Zeltiņš ir dzimis 1975.gadā, ieguvis profesionālo bakalaura/maģistra grādu jūras transportā Latvijas Jūras akadēmijā, kā arī maģistra grādu biznesa vadībā Salfordas Universitātē Apvienotajā Karalistē. Zeltiņa profesionālā pieredze saistīta gan ar kuģniecības nozari (kapteiņa palīgs uz "Aframax" tipa kravas kuģiem), gan vadošos amatos privātajā un publiskajā sektorā transporta un loģistikas jomā.

Iepriekš Zeltiņš ieņēma "Latvijas dzelzceļa" padomes priekšsēdētāja amatu, bija SIA "Rīgas brīvostas flote" direktors un valdes loceklis, kā arī Latvijas Jūras administrācijas valdes priekšsēdētāja padomnieks. Vēl iepriekš bijis transporta nozares atašejs Eiropas Savienībā, vadījis Latvijas Jūras administrāciju, kā arī strādājis vadošos amatos vairākās privātos ar transporta un loģistikas nozari saistītos uzņēmumos.

Rīgas brīvostas pārvaldnieka amats kļuva vakants pēc tam, kad to pagājušā gada 10.martā pēc paša vēlēšanās atstāja Leonīds Loginovs, kurš Rīgas brīvostu vadīja kopš 1998.gada. Līdz jauna ostas pārvaldnieka atrašanai attiecīgo pienākumu izpilde bija uzticēta ilggadējam Loginova vietniekam Aigaram Pečakam.