Jauns.lv jau rakstīja, ka Rimšēviča milzu dzīvokļa nomas maksas ieņēmumus 2016. gadā nodrošināja kāda Krievijas pilsone Maria Sotnikova. Arī 2017. gads Rimšēvičam ir nesis milzīgus papildus ienākumus no dzīvokļa īres. Pērn tie sasnieguši 49 500 eiro.

Šos ieņēmumus, tāpat kā 2016. gadā, ir nodrošinājusi kāda Krievijas pilsone Maria Sotnikova. Tagad par diviem gadiem kopā Sotnikova Latvijas Bankas prezidentam ir samaksājusi par dzīvokļa nomu apaļus 90 tūkstošus eiro.

Kā liecina Ilmāra Rimšēviča amatpersonas deklarācija, pērn viņš algā no Latvijas Bankas ir saņēmis 143 614,78 eiro. Tas nozīmē, ka 2017. gadā Rimšēvičam ir izdevies ienākumos no dzīvokļa īres nodrošināt papildus vairāk nekā trešdaļu no saviem oficiālajiem ienākumiem bankā.

Jāatzīmē, ka Rimšēvičs pārvietojas ar pērn lietošanā iegūto 2016. gada Audi A8. Papildus darba algai un ievērojamajiem ieņēmumiem no dzīvokļa īres, viņš 2017. gadā par 30 000 eiro pārdevis nekustamo īpašumu Laizes pagastā un atdevis 50 000 eiro lielu parādu.

Kas ir Maria Sotnikova?

Jauns.lv jau rakstīja, kas ir iespējamā Maria Sotnikova.

Kā liecina mūsu iegūtā informācija, Sotinikova, iespējams, ir tā pati persona, kura ilgstoši kopā ar SIA “MONO” ir bijusi SIA “LEMF” līdzīpašniece.

SIA “MONO” ir lielākais SIA “LEMF” dalībnieks. Interesanti, ka 1990. gadā dzimusī Krievijas pilsone Sotnikova visas savas kapitāla daļas ir atsavinājusi tieši SIA “MONO”, kas, savukārt, ir 100% īpašnieks AS LPB Bank (bijusī Latvijas Pasta banka).

Maria Sotnikova savas SIA “LEMF” kapitāldaļas atsavinājusi SIA “MONO” 2018. gada 28. februārī, kas iespējamas nejaušības dēļ ir neilgi pēc tam, kad KNAB 2018. gada 17. februārī aizturēja Latvijas Bankas prezidentu Ilmāru Rimšēviču un viņam tika izvirzītas iespējamas apsūdzības korupcijā. Rimšēviča aizturēšana izraisīja pat pasaules lielāko mediju rezonansi.

Salīdzinot ar 2015. gadu, Ilmāram Rimšēvičam 2016. gads ir bijis īpaši veiksmīgs. 2016. gadā viņš ir spējis palielināt īres naudas ieņēmumus vairāk nekā divas reizes, proti, 2016. gadā – 40 500 eiro, bet 2015. gadā - 20 100 eiro.