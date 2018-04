AS "Sadales tīkls" bijušais izpilddirektors un valdes priekšsēdētājs Andis Pinkulis. (Foto: LETA)

Skandāla dēļ no darba "Sadales tīklā" aizgājušie priekšnieki saņem bagātīgas sāpju naudas

Bizness Jauns.lv / LETA

Energokompānijas AS "Latvenergo" meitasuzņēmuma AS "Sadales tīkls" nu jau bijušie valdes locekļi, kuri pērn, uzņemoties atbildību par tā dēvēto elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes (OIK) skandālu, atkāpās no amatiem, saņēmuši vairākus desmitus tūkstošu eiro lielas kompensācijas, svētdien vēstīja TV3 raidījums "Nekā personīga".