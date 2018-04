Ja 2016.gadā Vilka parādsaistības veidoja 65 410 eiro, tad 2017.gadā tās auga līdz 115 451 eiro. PKC vadītājs deklarācijā norādījis, ka viņš pērn aizņēmies 60 000 eiro.

Vilks pērn arī veicis aizdevumu 42 000 eiro apmērā.

Tāpat auguši PKC vadītāja ienākumi. Ja 2016.gadā tie veidoja 45 818 eiro, no kuriem lielāko daļu veidoja atalgojums, tad 2017.gadā viņa ienākumi sasnieguši 94 612 eiro. Tiesa, daļu ienākumu - 33 557 eiro - veido ienākumi no īpašuma pārdošanas. Algā Vilks 2017.gadā saņēmis 46 260 eiro. Kā saimnieciskās darbības ienākumus no SIA "Virši RRR" Vilks deklarējis 9165 eiro, savukārt Lauku atbalsta dienests viņam samaksājis 1967 eiro.

PKC vadītāja bezskaidras naudas uzkrājumi auguši no 18 111 eiro 2016.gadā līdz 36 874 eiro pērn.

Dažādos ieguldījumu fondos Vilks deklarējis 20 913 eiro un 12 268 ASV dolārus.

Vilks arī deklarējis vairākus nekustamos īpašumus - zemi un ēku Rīgā, būvi un zemi Bārbeles pagastā, kā arī zemi Vilpulkas pagastā. Vilka valdījumā ir 2011.gada izlaiduma vieglais auto "Toyota Avensis", kas reģistrēts 2014.gadā.