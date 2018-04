Pelēkā ģenerāldirektora vietnieces nodokļu jomā amatu ieņem kopš 2015.gada 1.aprīļa, bet līdz tam viņa bija VID Nodokļu pārvaldes direktora vietniece. 2018.gada martā Pelēkā iecelta par VID ģenerāldirektora pienākumu izpildītāju. 2016.gadā Pelēkās alga bija 48 639 eiro.

Kopējie Pelēkās ienākumi pērn bija 52 751 eiro. Viņa pērn saņēmusi arī honorāru no SIA "Latvikon" 535 eiro apmērā, 1612 eiro no Rīgas Tehniskās universitātes un honorāru no Banku augstskolas 710 eiro apmērā. Pelēkā ir deklarējusi parādsaistības 12 640 eiro apmērā. Viņai nav deklarētu skaidras un bezskaidras naudas uzkrājumu.

Pelēkās valdījumā ir 2016.gada izlaiduma vieglā automašīna "Hyundai i20 Active". Pelēkās īpašumā ir arī dzīvoklis Rīgā. Viņai ir uzkrāti līdzekļi dzīvības apdrošināšanā (ar līdzekļu uzkrāšanu) un privātajos pensijas fondos.

155 Foto Zemes klēpī guldīta pāragri mūžībā aizgājusī VID ģenerāldirektore Ilze Cīrule +151