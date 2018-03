Atklājies darījums, kura dēļ KNAB varētu būt aizturējis Martinsonu un Rimšēviču

Jauns.lv jau ziņoja, ka KNAB 2018. gada februārī veica virkni kratīšanu un aizturēja Māri Martinsonu un Ilmāru Rimšēviču. KNAB ir uzsācis kriminālprocesu par Rimšēviča iespējamām pretlikumīgām darbībām, par kurām paredzēta kriminālatbildība pēc Krimināllikuma 320.panta 4.daļas par kukuļa pieprasīšanu un pieņemšanu lielā apmērā. KNAB ir norādījis, ka iespējamais kukuļa apmērs ir ne mazāks kā 100 000 eiro. Tāpat KNAB norādīja, ka kriminālprocess ir saistīts, ar kādu šobrīd nestrādājošu banku, netieši norādot, ka tā, visticamāk, ir AS "Trasta komercbanka". Vēlāk KNAB priekšnieks Jēkabs Straume medijiem apliecināja, ka lietā ir iesaistīts arī uzņēmējs Martinsons.

Jauns.lv pētīja, kas tas varētu būt par iespējamo darījumu, kura rezultātā KNAB ir uzsācis šo skandalozo kriminālprocesu. Rezultātā esam noskaidrojuši, ka AS "Trasta Komercbanka" likvidācijas procesa laikā ir bijis viens interesants darījums, kas bijis saistīts ar Martinsonam pietuvinātām kompānijām un AS "Trasta Komercbanka" īpašniekiem pietuvinātu personu.

Notikušā darījuma struktūra bija izvēlēta ļoti īpatnēja, visticamāk, ar nolūku, lai iespējami maz par to interesētos citas personas un darījuma būtību būtu grūti izsekot.

Proti, Trasta Komercbanka 2016. gada otrajā pusē ir pārdevusi prasījuma tiesības pret Vilni Vītoliņu, kurš jau izsenis tiek uzskatīts par Trasta Komercbankas īpašniekiem pietuvinātu personu, lai gan oficiāli it kā jau kādu laiku no bankas redzamajām personām bija pazudis: nebija ne bankas amatpersona, ne arī tiešais īpašnieks.

Prasījuma pirkšanā pret Vītoliņu piedalījās Martinsona bērniem piederoša kompānija - SIA “MN Invest”. Kā rezultātā M.Martinsona bērnu uzņēmums arī veiksmīgi ieguva prasījumu pret "Trasta Komercbankas" īpašniekiem pietuvinātu personu - Vilni Vītoliņu.

Saskaņā ar mums pieejamo informāciju, Vītoliņš sava parāda nodrošināšanai bija ieķīlājis četrstāvu ēku pašā Vecrīgas sirdī. Nams juridiski piederēja V.Vītoliņa brāļa firmai.

Jau aptuveni mēnesi pēc parāda nopirkšanas ieķīlātajai ēkai mainījās īpašnieks. Vītoliņa brālis it kā labprātīgi ir pārdevis ieķīlāto īpašumu SIA “MN Invest” meitas kompānijai SIA "NM3". Interesanti, ka SIA "NM3" dibināta tikai pēc parāda nopirkšanas un tieši nepilnu nedēļu pirms it kā nopirka minēto četrstāvu ēku Vecrīgā. Vēlāk cita ar Māri Martinsonu saistīta kompānija SIA "NM2" jauniegūto īpašumu ir apgrūtinājusi ar hipotēku 1,35 miljonu eiro apmērā.

Saistītās ziņas Vai fotogrāfs Vilnis Vītoliņš bijis AS "Trasta Komercbanka" ēnas cilvēks? OIK skandālā iesaistītais Martinsons ar citu uzņēmumu uzvar "Sadales tīkla" daudzmiljonu iepirkumā Miljonārs Martinsons par savu advokātu izvēlējies bijušo VID Finanšu policijas priekšnieku

Raugoties uz darījumu kopumā, ir nojaušams, ka tas bijis ļoti izdevīgs Martinsonam un viņa ģimenei, kas papildinājusi savu impēriju ar greznu namu Vecīgā. Pieļaujams, ka darījums bija izdevīgs arī Vilnim Vītoliņam, domājams, ka viņam izdevās paglābt kādus citus, iespējams, ārvalstīs esošos īpašumus.

Savukārt bankas kreditoriem šis darījums varētu būt krietni mazāk izdevīgs.

Lai šis darījums izvēlētā struktūrā varētu notikt, tam bija nepieciešama uzraudzības iestādes lojalitāte, tas ir, Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK), kura uzrauga banku likvidācijas procesus. Varbūtējas lojalitātes nodrošināšanai, iespējams, tika piesaistīts visiem zināmais Ilmārs Rimšēvičs, kurš sakritības pēc ir arī Latvijas Bankas prezidents. FKTK bija pienākums Rimšēvičam kā Latvijas Bankas prezidentam sniegt informāciju par atsevišķu kredītiestāžu finansiālo stāvokli. Ilmāram Rimšēvičam bija arī tiesības kā padomdevējam piedalīties FKTK padomes sēdēs.

Vai tieši par šī darījuma “pieskatīšanu” tagad ir uzsākts kriminālprocess pret Latvijas Bankas prezidentu, KNAB klusē. KNAB publiskajā telpā par Rimšēviča kriminālprocesu izsakās visai skopi, vien tās priekšnieks ir apliecinājis, ka KNAB rīcībā ir pietiekami pierādījumu par Rimšēvičam izvirzītajām apsūdzībām.

Par Vilni Vītoliņu

Jauns.lv jau ziņoja, ka ar AS "Trasta Komercbanka" bijušajiem akcionāriem saistītas personas, pēc bankas licences apturēšanas un bankas likvidācijas, uzsākušas jaunu biznesu. Tagad šīs personas piedāvā nomāt seifus, sakot, ka viņu izveidotā kompānija ir ar lielāko pakalpojumu klāstu Latvijā, pie tam solot nodrošināt augstu drošības līmeni un 24 stundu piekļuvi seifiem.

Vilnis Vītoliņš izsenis jau no bankas dibināšanas laikiem ir bijis saistīts ar AS "Trasta Komercbanku", taču jau kādu laiku pirms bankas kraha bija apzināti vai neapzināti pagājis ēnā, no bankas īpašniekiem un vadības pazuda, publiski sevi pozicionēja vienīgi kā foto mākslinieku.

Taču šā brīža V.Vītoliņa aktivitātes uzņēmējdarbībā liek domāt, ka šī persona tā gluži kā bez pēdām no bankas apvāršņa nebija pazudusi, ja jau viņam kā fotogrāfam uzticēta īpašnieku interešu pārraudzība jaunajā biznesā. Pie tam, kas aktīvi jau kādu laiku tiek reklamēts medijos.

To, ka Vītoliņš nekur no aktīvas sadarbības ar banku nebija pazudis, liecina arī AS "Trasta Komercbanka" likvidācijas laikā bankas pārdotās prasījuma tiesības, kuras, visticamāk, arī ir tikušas pārdotas, jo likvidators un maksātnespējas administrators par šo prasījumu atkārtotu izsoli nav ziņojis.

Jāpiebilst, ka V.Vītoliņam, esot bankas ēnas pusē, ir bijusi īsta veiksme – viņa znots bankas ziedu laikos bija Augstākās tiesas tiesnesis un Krimināllietu palātas priekšsēdētājs Ervīns Kušķis, kurš savus amata pienākumud beidza veikt 2015. gada 12. martā, pret kuru tika ierosināta lieta par valsts noslēpuma izpaušanu, proti, esot kādam pačukstējis par telefonsarunu noklausīšanos.