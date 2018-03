Starp oficiālajām bijušajām AS "Trasta komercbanka" amatpersonām un drošības dienesta ļaudīm, kā SIA “Rīgas seifi” padomes priekšsēdētājs ir ievēlēts 1955. gadā dzimušais Vilnis Vītoliņš.

Vilnis Vītoliņš izsenis jau no bankas dibināšanas laikiem ir bijis saistīts ar AS "Trasta Komercbanku", taču jau kādu laiku pirms bankas kraha bija apzināti vai neapzināti pagājis ēnā, no bankas īpašniekiem un vadības pazuda, publiski sevi pozicionēja vienīgi kā foto mākslinieku.

Taču šā brīža V.Vītoliņa aktivitātes uzņēmējdarbībā liek domāt, ka šī persona tā gluži kā bez pēdām no bankas apvāršņa nebija pazudusi, ja jau viņam kā fotogrāfam uzticēta īpašnieku interešu pārraudzība jaunajā biznesā. Pie tam, kas aktīvi jau kādu laiku tiek reklamēts medijos.

To, ka Vītoliņš nekur no aktīvas sadarbības ar banku nebija pazudis, liecina arī AS "Trasta Komercbanka" likvidācijas laikā bankas pārdotās prasījuma tiesības, kuras, visticamāk, arī ir tikušas pārdotas, jo likvidators un maksātnespējas administrators par šo prasījumu atkārtotu izsoli nav ziņojis.

Jāpiebilst, ka V.Vītoliņam, esot bankas ēnas pusē, ir bijusi īsta veiksme – viņa znots bankas ziedu laikos bija Augstākās tiesas tiesnesis un Krimināllietu palātas priekšsēdētājs Ervīns Kušķis, kurš savus amata pienākumud beidza veikt 2015. gada 12. martā, pret kuru tika ierosināta lieta par valsts noslēpuma izpaušanu, proti, esot kādam pačukstējis par telefonsarunu noklausīšanos.