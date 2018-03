Projekta “Lielās ģimenes māja” pirmās kārtas ietvaros ir izveidotas divas dzīvojamās mājas Babītē, kurās kopā mitinās 12 seniori. Jau tuvākajā laikā plānots attīstīt jaunas senioru mājas dažādās vietās Baltijā, teikts informācijā plašsaziņas līdzekļiem.

Babītē izveido mūsdienīgu pansionātu, kur seniori vecumdienas varēs vadīt jauki un ģimeniski

Kā norāda projektu īstenotāja "Senior Group" pārstāve Latvijā Diāna Gžibovska, ideja par šāda projekta īstenošanu radās, jo Latvijā liela daļa senioru mitinās institucionalizētās aprūpes iestādēs kopā ar vairākiem desmitiem vai pat simtiem citu sirmgalvju. Šī koncepta sociālās aprūpes iestādē senioriem ir iespēja dzīvot ģimeniskā un pielāgotā vidē, tādējādi pēc iespējas ilgāk saglabājot pašaprūpes spējas.

"Latvijas sabiedrība noveco, taču vidusmēra pensionāra maksātspēja ir zema. Uzturēšanos aprūpes iestādē pensionāri sedz no savas pensijas, bet, daļai, kas to nespēj atļauties, ir iespējams saņemt līdzfinansējumu no pašvaldības budžeta, rakstot iesniegumu sociālajam dienestam. Tāds pats modelis ir arī dzīvošanai "Lielās ģimenes mājā,"" saka Gžibovska.

Savukārt projekta kreditētāja, bankas "Citadele" valdes locekle Santa Purgaile norāda, ka "šī projekta īstenošanai uzņēmējs ir izmantojis unikālu finansējuma veidu, apvienojot bankas kredītu un "Altum" paralēlo jeb mezanīna aizdevumu, kas tiek piešķirts ar to pašu ķīlu, kas bankas finansējumam. Šis aizdevuma veids ir īpaši piemērots maziem un vidējiem uzņēmumiem un dod iespēju izmantot projektam labvēlīgu aizdevuma atmaksas kārtību."