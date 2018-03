Kā liecina statistikas dati, lielākais skaits nerezidentu apkalpo tā saucamās 11 Latvijas mazās bankas. Jauns.lv izpētīja, kas ir šo banku īpašnieki, kas līdz ar to būtībā arī saņem peļņu no nerezidentu apkalpošanas biznesa.

Pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) un "Lursoft" sniegtajām ziņām, daļa no šo banku īpašniekiem ir Latvijas pilsoņi, piemēram, "Rietumu bankai" Esterkinu un Suharenko ģimenes pārstāvji, “Baltic International bank”- Vilorijs un Valērijs Belakoņi, "LPB Bank" – caur SIA “MONO” Boriss Ulmans, "BlueOrange bank" caur ģimenei pietuvinātām komānijām - Aleksandrs Peškovs un viņa ģimene, "Meridian Trade bank" – Svetlana Dzene, Mihails Gaņevs, Nataļja Podgorbunskiha.

Savukārt, "Signet bank", kuras padomē šobrīd strādā "Swedbank" bijusī valdes locekle Irīna Pīgozne, īpašnieku vidū pastarpināti ir atrodama arī pati Pīgozne kopā ar vīru Edgaru un Maltas pārstāvi Mikhailu Serdecevu, kā arī Latvijas pilsoņi Igors un Tatjana Rapaporti, Izraēlas Valsts pārstāvis Arkādijs Perelšteins, Īrijā dibināta kompānija "Signet Global Investors limited" un citi.

Lai arī daļai no šīm 11 bankām īpašnieki ir Latvijas pilsoņi, ir bankas, kurās īpašnieki pārsvarā ir ārvalstu iedzīvotāji, kuru saknes pārsvarā stiepjas Krievijas, Ukrainas un citās bijušajās NVS valstīs. "Norvik Bank" lielākais akcionārs ir Krievijas pārstāvis Grigorijs Guseļņikovs. "Privatbank" lielākais akcionārs ir Ukrainā reģistrētā uzņēmuma mātes banka “Privatbank”, tāpat dalībnieki ir arī fiziskas personas no ASV, Krievijas, Ukrainas, Kipras, kā arī dažādas Kiprā un Bermudu salās reģistrētas kompānijas. "Reģionālajai investīciju bankai" – caur Latvijā reģistrētu uzņēmumu lielākais īpašnieks ir Ukrainā reģistrēta apdrošināšanas kompānija “TEKOM”, kā arī dažādas fiziskas personas no Ukrainas un Ukrainā, Britu Virdžīnu salās un Panamā reģistrētas kompānijas. "Rigensis Bank" īpašnieki atrodami Krievijā, Ukrainā un Kiprā, "Expobank" īpašnieks ir Krievijas pilsonis Igors Kims.