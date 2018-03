Pēc viņas teiktā, daļa uzņēmēju pērn ir izvēlējušies nosaukumus, kas vedina domāt par uzņēmuma darbības jomu. Tāds, piemēram, ir pērn janvārī Jaunpils novadā reģistrētais SIA "Traktordakteris", uzņēmumi SIA "Latvijas alus paradīze", SIA "Aizvest paku", SIA "Žogu valstība" un SIA "Labakais Tehnologiju Sakartotajs" Daugavpils novadā. Tomēr vairumā gadījumu pēc nosaukuma izlasīšanas uzņēmuma darbības joma tā arī paliek nezināma, piemēram, pērn reģistrētie SIA "Pupsiks", SIA "Jaukie cilvēki", SIA "Ko gribu, to daru", SIA "Turpinājums sekos" vai arī SIA "Čau Tēti".

Pērn, iespējams, šogad atzīmējamās Latvijas simtgades ietekmē, reģistrēti arī vairāki uzņēmumi, kas vedina domāt par svētkiem un ballītēm, piemēram, SIA "Sauļuka ballīšu studija", SIA "Latvijai simts" un SIA "Ballējam neguļam". Tāpat pērn uzņēmēji arī reģistrējuši uzņēmumus, kas vedina domāt par svinību vietas uzkopšanu pirms svētkiem, piemēram, SIA "Tīri logi", SIA "Pedantiskā Slota" un SIA "Sakopts īpašums".

Daļa jauno uzņēmēju saviem pagājušajā gadā reģistrētajiem uzņēmumiem ir izvēlējušies tādus nosaukumus, kas liek iztēloties ēdienus un našķus, piemēram, SIA "Kopā garšīgāk", SIA "Jums garšos", SIA "Ābolmaize ģimenei", SIA "Mmm-Saldumiņš", SIA "Ēdienkūre", SIA "Bismarka Brokastis" vai SIA "Restorāns kastē".

Urtāne arī pastāstīja, ka pagājušajā gadā reģistrēto uzņēmumu nosaukumi vecina domāt arī par lepnumu par savām saknēm un valsti, kā piemēram, Balvos reģistrētās reklāmas aģentūras SIA "We Are From Latvia" nosaukums. Savukārt Krāslavas novadā reģistrētais viesu izmitināšanas nozarē strādājošais SIA "Pazust Latgalē" ar nosaukumu aicina dažas dienas veltīt Latgales izpētei.

Viņa pastāstīja, ka pagājušā gada vasarā uzņēmēji pamanījuši "apspēlēt" nosaukumā arī mājas-kuģa tēmu, savam rūpalam dodot nosaukumu SIA "Peldmaja". "Lursoft" informācija liecina, ka tā pamatdarbība saistīta ar viesu izmitināšanu viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās.

"Lursoft" apkopotā informācija liecina, ka pagājušajā gadā Latvijā reģistrēti 10 210 jauni uzņēmumi, kas ir zemākais rādītājs kopš 2009.gada - gada laikā reģistrēto jauno uzņēmumu skaits sarucis par 8,89%.