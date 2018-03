SIA “Lucidus” ir piedāvājis cenu 1,662 miljoni eiro, savukārt SIA “Onninen” – 1,636 miljonus eiro. AS “Sadales tīkls” sākotnēji par uzvarētāju un saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu paziņoja SIA “Lucidus” konkursa konkurentu SIA “Onninen”, taču ar Māri Martinsonu saistītā SIA “Lucidus” to apstrīdēja IUB.

IUB pašlaik ir aizliedzis slēgt AS “Sadales tīkls” līgumu ar SIA “Onninen”. Tātad ar Martinsonu saistītai kompānijai pastāv cerības no “Sadales tīkla” šajā iepirkumā palielināt ieņēmumus par 1,662 miljoniem eiro (plus PVN).

Vai Martinsona kompānijai izdosies palielināt ienākumus no AS “Sadales tīkls”, kur iepirkuma summa jau sasniegs 3,84 miljonus eiro, rādīs laiks.

Portāls Jauns.lv otrdien jau vēstīja, ka ap Māri Martinsonu un viņa impērijas kompānijām jau kādu laiku virmo dažādi skandāli, kuru izmeklēšanā ir iesaistīta ne vien Valsts policija, bet arī KNAB un Finanšu policija.

Šie notikumi nav kļuvuši par šķērsli Martinsona impērijas uzņēmumiem turpināt uzvaras gājienu valsts iepirkumos.

Jauns.lv rīcībā nonākusi informācija, ka šī gada 24. martā par uzvarētāju daudzmiljonu iepirkumā AS “Sadales tīkls” ir noteikts Martinsona impērijas uzņēmums SIA “Lucidus” (bijušais SIA “Moduls Interjers”). Un tagad AS “Sadales tīkls” maksās Martinsonam pastarpināti piederošajam uzņēmumam nedaudz vairāk kā 2.1 miljonu eiro par kabeļu aizsargcauruļu iegādi.

Zīmīgi, ka SIA “Lucidus” juridiskā adrese ir reģistrēta vietā, kur Finanšu policija veica apjomīgu kratīšanu tā saucamajā “Būvnieku lietā”.

Jāpiebilst, ka AS "Sadales tīkls" ir Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esošs valsts uzņēmums, kas visai tieši saistīts ar skandālu par obligāto iepirkuma komponentes (OIK) realizēšanu.

Mediji pirms neilga laika vēstīja, ka Martinsonam pastarpināti piederošais SIA “Rīgas enerģija” varētu būt krāpusies ar atļaujām elektroenerģijas ražošanai obligātajā iepirkumā. Tika atklāts, ka SIA “Rīgas enerģija” nav laikā pabeigusi projektu, bet licences saglabājusi, jo AS "Sadales tīkls" testā padevusi jaudu no pārvietojama ģeneratora. Valsts policija ir ierosinājusi kriminālprocesu par iespējamu krāpniecību objektā SIA "Rīgas enerģija". Pēc atklātajiem nesmukumiem ar OIK atļaujām no amata atkāpās AS "Sadales tīkls" valdes loceklis Rolands Lūsvers.

Savukārt, Ekonomikas ministrija pieņēma lēmumu par OIK atļaujas atcelšanu SIA “Rīgas enerģija” Ministrijā aprēķināts, ka līdz ar šādu lēmumu novērsts OIK kopējo izmaksu pieaugums turpmākajos 10 gados par aptuveni 34,2 miljoniem eiro.

Pagaidām mums nav izdevies iegūt Ekonomikas ministra Arvila Ašaradena komentāru par šo AS Sadales tīkla iepirkumu, kurā uzvarējusi kompānija, kas saistīta ar skandālos ievīto Martinsonu.

Tāpat Jauns.lv jau rakstīja, ka SIA “Lucidus” ir viena no Martinsonu impērijas kompānijām, kurai ir nostiprināta komercķīla AS "Luminor Bank". Informācijā par komercķīlu atklājas, ka tieši šī banka, visticamāk, arī piešķir Martinsona uzņēmumam bankas garantijas, lai uzņēmums vispār varētu startēt valsts iepirkumos.