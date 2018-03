Spēļu konsoles un piederumi – kas jauns to piedāvājumā?

PlayStation un Xbox – mūžīgā cīņa par populārākās konsoles titulu

Jau kopš 2000. gadu paša sākuma, kad tika izlaistas attiecīgi PlayStation 2 (2000. gada marts) un Xbox (2001. gada novembris) konsoles, abi ražotāji (Sony un Microsoft) nemitīgi bijuši konkurenti cīņā par attiecīgās paaudzes populārākās konsoles titulu. Vai šobrīd kas mainījies? Ne gluži. Jā, ievērojamu lomu videospēļu pasaulē ieņem arī Nintendo konsoles, taču par tām – nedaudz vēlāk.

PlayStation 4 Slim un PlayStation 4 Pro – šī brīža līderi

Foto: Shutterstock

Ja vērtējam konsoles pēc pārdotajām vienībām, PlayStation 4 konkurentu nav – 2018. gada sākumā bija pārdotas vairāk nekā 73.6 miljoni konsoļu, savukārt Xbox One pagājušā gada novembra beigās varēja lepoties ar aptuveni 33 miljoniem pārdotu konsoļu. PlayStation šobrīd piedāvā divas dažādas konsoles – PlayStation 4 Slim un PlayStation 4 Pro. Slim versija izceļas ar slaidāku dizainu, mazāku svaru, kā arī ļoti patīkamu cenu, bet PlayStation 4 Pro noderēs tiem, kuri vēlas pašu jaudīgāko konsoli – tā spēj atainot spēles 4K kvalitātē (4K, salīdzinot ar ierasto 1080p izšķirtspēju, ir tieši četras reizes augstāka), kā arī ir ievērojami jaudīgāka.

Kopumā vērtējot – ja Tev vēl nav spēļu konsole un mājās ir pieejams 1080p jeb Full HD izšķirtspējas televizors un uzspēlēt kādu spēli vēlies laiku pa laikam, PS4 Slim ir tieši tas, ko Tu meklē – tā ir neliela un viegla konsole par ļoti patīkamu cenu, kas spēs apmierināt ikviena geimera-iesācēja un arī amatiera prasības. Bet, ja vēlies pašu modernāko ekipējumu, kas ļauj izbaudīt 4K spēļu kvalitāti un Tev ir atbilstošs televizors, kā arī esi gatavs piemaksāt, izvēle ir tikai viena – PS4 Pro.

Xbox One S un Xbox One X – PS4 lielākie konkurenti

Foto: Shutterstock

Līdzīgi kā PS4, arī Xbox šobrīd ražo divas dažādas konsoles – Xbox One S un Xbox One X. S modelis, tāpat kā PS4 Slim, izceļas ar zemāku cenu, mazāku izmēru un svaru, bet Xbox One X jau ir citā svaru kategorijā, sacenšoties ar PS4 Pro par pasaulē jaudīgākās spēļu konsoles troni. Kas uzvar? Atbilde nav viennozīmīga – virkne apskatnieku un geimeru nelielu priekšrocību dod Xbox One X, pateicoties jaudīgākiem parametriem, kas iespaido spēļu vizuālo kvalitāti, kā arī novērtēts tiek Blu-ray disku lasītājs. PS4 Pro aizstāvji savukārt mēdz norādīt uz augstvērtīgāku virtuālās realitātes (VR) servisu, kā arī draudzīgāko cenu. Galu galā izvēle nereti tiek veikta, ņemot vērā trīs aspektus:

Ekskluzīvo spēļu klāsts – gan PS, gan Xbox ir savas ekskluzīvās spēles, kas pieejamas tikai konkrētās konsoles īpašniekiem;

Pults forma – katra spēļu konsoļu giganta pults ir visai atšķirīga, tāpēc arī šis var kalpot par iemeslu, kāpēc izvēlēties tieši PS4 vai Xbox One;

Draugu “ekipējums” – neatņemama geimeru dzīves sastāvdaļa ir spēļu spēlēšana tiešsaistē jeb onlainā, taču jāņem vērā, ka katrai no konsolēm ir savs tīkls, un Xbox īpašnieki ar PS lietotājiem sacensties nevar. Ja Tev ir svarīgi, lai piektdienu vakaros varētu sacensties ar saviem draugiem virtuālajās arēnās, pievērs uzmanību arī šim aspektam.

Taču pastāv vēl dažas alternatīvas – PlayStation 4 un Xbox One nebūt nav vienīgās konsoles, kas šobrīd tiek ražotas.

Nintendo – atšķirīgs, taču moderns piegājiens spēļu konsoļu tirgum

Foto: Shutterstock

Nintendo ir pirms 128 gadiem Japānā dibināta kompānija, kuras klāstā ir arī spēļu konsoles un piederumi. Taču, atšķirībā no PlayStation un Xbox konsolēm, Nintendo vairāk koncentrējas uz pārnēsājamajām jeb rokas konsolēm. Interesantu risinājumu piedāvā konsole Nintendo Switch – arī tā ir pārnēsājama konsole ar 6.2 collu skārienjutīgu ekrānu, taču konsoli iespējams savienot ar televizoru, savukārt abus sānos esošos kontrolierus – atvienot, lai spēļu pasaulei varētu nodoties kopā ar draugiem.

Foto: Shutterstock

Kur iegādāties spēļu konsoles un piederumus?

Vai arī Tu vēlies izmēģināt, kādas iespējas sniedz videospēļu pasaule? Ienāc viedveikalā 1a.lv – šeit atradīsi gan spēļu konsoles, gan to aksesuārus un arī simtiem spēļu katrai konsolei. Bet, ja esi īstens videospēļu fans, noteikti priecāsies par sadaļu GamersWear, kurā atradīsi tieši geimeriem paredzētu apģērbu!

Raksts tapis sadarbībā ar SIA "Mobilukss".