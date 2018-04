"Guru mēbeles" palielina apgrozāmos līdzekļus ar Citadeles mikrokredītu

Mēbeļu tirdzniecības uzņēmums “Guru mēbeles” apgrozāmo līdzekļu papildināšanai izmanto bankas Citadele mikrokredītu. Uzņēmuma līdzīpašnieks Jānis Zilkalns atzīst, ka šis finansējums uzņēmumam ir kā drošības spilvens.

“Mikrokredīts ir finansējums līdz 30 000 eiro apmērā, ko banka izsniedz bez ķīlas un kas darbojas kā kartes kredītlimits uz kartes. Tas ir piemērots risinājums uzņēmējiem, ja nepieciešami papildu līdzekļi,” saka bankas Citadele Vidējo uzņēmumu apkalpošanas daļas vadītājs Guntis Mincis. Mikrokredītu uzņēmumi var saņemt brīvi izvēlētam mērķim iekārtu iegādei, neparedzētiem izdevumiem, sezonalitātes efekta pārvarēšanai. Piemēram, nesezonā aktuāli būs, kā samaksāt algas darbiniekiem, bet sezonā var gadīties kāda negaidīta nepieciešamība pēc naudas, lai uzņēmums varētu turpināt aktīvi apkalpot klientus. “Mikrokredīts ir ērts aizdevuma veids, jo to piešķiram ātri, bez ķīlas, un kredītprocenti ir jāmaksā tikai par iztērētajiem naudas līdzekļiem,” stāsta Mincis.



“Tagad jebkuras bankas klients desmit minūšu laikā var noskaidrot, cik lielu mikrokredīta summu un ar kādiem kredītprocentiem var pie mums saņemt. Šādu iespēju sniedz kredītreitinga instruments Citadeles mājaslapā un internetbankā, kas, vadoties pēc ievadītajiem datiem par uzņēmumu, sagatavo individuālu piedāvājumu. Sekojot līdzi tirgus tendencēm, esam samazinājuši izskatīšanas un izsniegšanas laiku, lai nodrošinātu iespēju mikrokredītu piešķirt ļoti ātri. Mūsu klienti mikrokredītu var saņemt uzreiz pēc līguma parakstīšanas bankas filiālē, citu banku klienti – divu darba dienu laikā pēc pieteikuma aizpildīšanas un līguma parakstīšanas,” pastāsta bankas eksperts.



“Guru mēbeles” līdzīpašnieks Jānis Zilkalns saka: “Citadele novērtēja mūsu uzņēmuma apgrozījumu, kas katru gadu pieaug, un ieteica mums mikrokredītu. Lai saņemtu šo finansējumu, netika prasītas nekādas papildu garantijas vai ķīlas. Toties naudas resursi vienmēr ir pieejami, un tos jebkurā brīdī varu izmantot apgrozāmajiem līdzekļiem, tāpēc arī to nosaucu par “drošības spilvenu”.



“Guru mēbeles” ar mēbeļu tirdzniecību nodarbojas kopš 2011. gada. Uzņēmumam ir mēbeļu saloni Rīgā un internetveikals. Uzsākt uzņēmējdarbību Jānim palīdzēja pieredze, kas bija uzkrāta, strādājot algotā darbā mēbeļu tirdzniecības biznesā.



“Mana devīze – kvalitāte vienmēr ir izdevīga. Es fokusējos uz noteiktu klientu auditoriju, kam ir svarīga kvalitāte. Vispirms bija veikals Jelgavā. 2013. gadā atvēru otru tirdzniecības vietu – mēbeļu salonu Rīgā, Cēsu ielā. Tapa mūsu interneta veikals. Nekad neesmu gribējis veidot savu biznesu pēc veikalu tīkla principa. Uzskatu, ka tas ir neracionāli, ņemot vērā manu klientu loku un piedāvāto preci. Mans pircējs vispirms nolūko mēbeli internetā, tad dodas uz veikalu, lai “apčamdītu” iepatikušos preci. Klienti var klātienē aplūkot kvalitatīvu mēbeļu paraugus mūsu jaunākajā salonveikalā Pārdaugavā, Vienības gatvē, ko, turpinot attīstību, atvērām 2016. gadā,” stāsta Jānis Zilkalns.



Šobrīd jau 95% “Guru mēbeles” klientu vēršas pie uzņēmuma ar interneta starpniecību. Tāpēc uzņēmējs uzsver, ka mūsdienās svarīgākais ir tas, lai globālajā tīmeklī būtu viegli atrast gan uzņēmumu, gan preci. “Regulāri pilnveidojam savu mājaslapu, lai interneta meklētājā atsauce uz “Guru mēbeles” būtu viena no pirmajām. Un es uzmanīgi sekoju tam, cik kvalitatīvi produktu apraksti ir mūsu mājaslapā. Vērtēju tā noderīgumu no pircēja viedokļa – vai tas ir gana informatīvs, lai klients veiktu pasūtījumu,” saka uzņēmējs.



“Mūsu komanda ir pavisam neliela – seši darbinieki, taču katrs ir augstas klases profesionālis. Arī es strādāju kā pārdevējs. Man patīk šis darbs, tas mani aizrauj. Kad redzu pircēju acis, man ir vieglāk saprast, ko pilnveidot sava uzņēmuma apkalpošanā, sajust pieprasījuma tendences,” pastāsta Jānis Zilkalns.

Kā saņemt mikrokredītu?

• Bankā Citadele uzņēmēji mikrokredītu var saņemt no 1000 līdz 30 000 eiro apmērā.

• Mikrokredītu var saņemt bez ķīlas brīvi izvēlētam mērķim.

• Citadeles mājaslapā vai internetbankā var noskaidrot sava uzņēmuma kredītreitingu un uzzināt, cik lielu summu un ar kādu kredītprocentu uzņēmums var saņemt.

Noskaidro kredītreitingu un piesakies mikrokredītam:

https://www.citadele.lv/lv/uznemumiem/kreditreitings/?utm_source=kasjauns&utm_medium=article&utm_campaign=Microcredit_LV

• Līdz 31. martam mikrokredītu var saņemt bez komisijas maksas.

• Citadeles klienti mikrokredītu var saņemt uzreiz pēc līguma parakstīšanas bankas filiālē, citu banku klienti – divu darba dienu laikā pēc pieteikuma aizpildīšanas un līguma parakstīšanas.

