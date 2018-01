Plānotais aizņēmums tostarp paredz arī "Nordea Bank" un "OP Corporate Bank" iepriekš izsniegtā aizdevuma refinansēšanu 50 718 737 eiro apmērā.

Aizdevuma nodrošinājums plānotas piecas Krievu salas piestātnes.

Aizdevuma izmaksa paredzēta pa daļām pēc pasūtītāja pieprasījuma.

Pretendenti pieteikumus var iesniegt līdz šā gada 7.martam.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka starp Rīgas brīvostas galvenajām investīciju prioritātēm 2018.gadā ir projekts "Krievu salas otrā kārtas realizācija", kuram paredzēts novirzīt 36,6 miljonus eiro.

Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš aģentūrai LETA iepriekš stāstīja, ka Krievu salas projektā atlikušais darbs ir virszemes infrastruktūras izbūve. "Lielākā nauda, kura ir iztērēta līdz šim, savukārt ir ieguldīta apakšzemes infrastruktūrā. Pašlaik mēs runājam par dzelzceļu un pievedceļiem līdz termināļu atrašanās vietai. Mēs runājam par kravu laukumiem. Mēs runājam par specifisku infrastruktūru putekļu samazināšanai, kā arī stividoru individuālajām prasībām, lai tie varētu darboties," viņš sacīja.

No šiem darbiem konkrēti uz Rīgas brīvostas pārvaldi attiecas visa pievades infrastruktūra - elektrība, dzelzceļa pievedceļi, arī kravas laukumi.

Krievu salas projekta "Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra" mērķis ir atbrīvot Rīgas vēsturisko centru no ogļu kravu pārkraušanas operācijām, pārceļot ostas termināļus uz to darbībai piemērotāku vietu - Krievu salu - un vienlaikus nodrošinot Rīgas ostas konkurētspējas saglabāšanu Baltijas jūras reģionā.

Tāpat ziņots, ka Valsts kontrole 2016.gadā pabeidza revīziju par Rīgas brīvostas pārvaldes īstenoto projektu "Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra", kurā secināts, ka netiks sasniegts sākotnēji izvirzītais un projekta pieteikumā uz Eiropas Savienības (ES) finansējuma apgūšanu noteiktais mērķis. Savukārt šāda situācija rada ES līdzfinansējuma korekcijas risku līdz pat 100% apmērā no piešķirtajiem 77,2 miljoniem eiro.

Eiropas Komisija Krievu salas projektu izvērtēs 2019.gada marta beigās, tad arī būs zināms, vai projekts sasniedzis mērķus un ES līdzfinansējums tiek piešķirts pilnā apmērā.