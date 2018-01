"Mēs esam pabeiguši darbu pie kārtējo piecu staciju izvērtēšanas un tūlīt nosūtīsim arī atbilstošus lēmumus uzņēmējiem par atļauju atcelšanām," sacīja ministrs.

Savukārt, jautāts par iespējamu attiecīgo uzņēmumu vēršanos tiesā par likumīgā veidā iegūto atļauju atcelšanu, Ašeradens atzina, ka šāds risks pastāv un ar to rēķinās. "Šāds risks pastāv vienmēr, ja valdība kaut ko atceļ. Tāpēc mēs ar to rēķināmies. Taču ir ļoti svarīgi, ka iedzīvotājiem ir pārliecība, ka šis obligātā iepirkuma komponentes (OIK) maksājums, ko mēs katrs maksājam no sava maciņa, vai uzņēmēji maksā no saviem kontiem, tiek iekasēts par likumīgām darbībām," teica ministrs.

Viņš arī informēja, ka Ekonomikas ministrija ir sākusi iepirkumu par visas sistēmas auditu kopumā un ministrijas juridiskās darbības izvērtējumu.

Pēc publiski izskanējušās informācijas par atsevišķu koģenerācijas elektrostaciju neatbilstību Ministru kabineta noteikumu prasībām, Ekonomikas ministrija, paralēli normatīvās bāzes pilnveidošanai, veic auditu sēriju, lai analizētu un vērtētu visu iesaistīto iestāžu un uzņēmēju rīcību un pieņemto lēmumu leģitimitāti.

Ekonomikas ministrija veic pārbaudes atjaunojamo energoresursu (AER) koģenerācijas elektrostacijās, kas sākušas darbību ar pazeminātu jaudu, tostarp stacijās, kas vēl nav noslēgušas līgumu par OIK. Līdz šim atļaujas bija anulētas trim elektrostacijām.

Tāpat Ekonomikas ministrija, lai nākotnē maksimāli novērstu negodprātīgas rīcības iespējamību obligātā iepirkuma piemērošanā atjaunojamo energoresursu un koģenerācijas elektrostacijās, ir izstrādājusi grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā" un Ministru kabineta noteikumos Nr.262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību", rosinot būtiski pastiprināt šī procesa uzraudzību.