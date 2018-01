AS "Conexus Baltic Grid" ("Conexus") valdes priekšsēdētāja Zane Kotāne. (Foto: Zane Bitere/LETA)

Par "Conexus" valdes priekšsēdētāju kļuvusi no "Latvijas gāzes" atbrīvotā valdes locekle Zane Kotāne

Bizness un ekonomika LETA

Par dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS "Conexus Baltic Grid" ("Conexus") valdes priekšsēdētāju kļuvusi no AS "Latvijas gāze" pagājušā gada beigās atbrīvotā valdes locekle Zane Kotāne, liecina "Conexus" publicētais paziņojums.