Līdz šim minimālais mēneša neapliekamā minimuma apmērs bija noteikts 60 eiro mēnesī, bet atvieglojuma apmērs par apgādībā esošo personu - 175 eiro mēnesī. Tomēr IIN atvieglojuma apmērs par apgādībā esošu personu šogad būs 200 eiro mēnesī, nākamgad - 230 eiro, savukārt 2020.gadā - 250 eiro.

Noteikumos paredzēts, ka turpmāk visām personām tiks piemērots nevis minimālais mēneša neapliekamais minimums, bet gan VID prognozētais mēneša neapliekamais minimums, kuru aprēķinās VID, izmantojot iestādes rīcībā esošos datus. VID prognozētais mēneša neapliekamais minimums netiks piemērots, ja personas ienākums iepriekšējā taksācijas gadā ir pārsniedzis 1000 eiro mēnesī.

Līdz ar to, sākot no šodienas, no likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" tiek izslēgts termins "minimālais mēneša neapliekamais minimums", kuru līdz šim visiem maksātājiem piemēroja taksācijas gada laikā. Tādējādi, lai maksātājiem būtu iespēja jau taksācijas gada laikā izmantot gada diferencētajam neapliekamajam minimumam pēc iespējas tuvinātu neapliekamā minimuma apmēru, vienīgais risinājums ir noteikumos paredzēt, ka tiks piemērots nevis minimālais mēneša neapliekamais minimums, bet gan VID prognozētais mēneša neapliekamais minimums.

Diferencētais neapliekamais minimums būs atkarīgs no personas apliekamo ienākumu kopsummas.

Apliekamo ienākumu kopsummā tiks ieskaitīti gan ar vispārējo likmi apliekamie ienākumi, gan arī ienākumi, kurus ar nodokli apliek pēc samazinātas likmes, kā arī no nodokļa atbrīvotie ienākumi, kuri nav minēti likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" kā ar nodokli neapliekami ienākumi. Apliekamo ienākumu kopsummā neieskaita patentmaksas maksātāju gūtos ieņēmumus, jo šajā gadījumā tiek uzskaitīti tikai bruto ieņēmumi, bet nav zināmi ienākumi un attiecīgi - gūtais ienākums. Tāpat apliekamo ienākumu kopsummā nav uzskaitāmi ienākumi, kurus maksātājs gūst no mikrouzņēmuma, jo šajā gadījumā maksāts tiek cits nodoklis - mikrouzņēmumu nodoklis - no citas nodokļa bāzes.