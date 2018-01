Šogad spēkā stājas vairāk nekā 100 jaunu tiesību aktu, tajā skaitā vairāk nekā 40 likumu. Daļa no tiem attiecas tikai uz specifiskiem regulējumiem, un tie lielākajai iedzīvotāju daļai ir visnotaļ nenozīmīgi. Apkopojām svarīgās izmaiņas, kas varētu ietekmēt ja ne visus, tad lielāko daļu iedzīvotāju:

Lielā nodokļu reforma

Ar 1. janvāri stājas spēkā nodokļu reforma, kas nosaka:

* minimālā alga pieaugs no 380 līdz 430 eiro;

* tiks ieviestas jaunas iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likmes, kas tagad visiem ir vienādas – 23%; ienākumiem līdz 20 000 gadā IIN likme būs 20% apmērā; ienākumiem no 20 000 līdz 55 000 eiro gadā IIN būs 23% apmērā; virs 55 000 eiro gadā IIN būs 31,4%;

* progresīvo IIN likmi piemēros izložu, azartspēļu un loteriju laimestu kopējai summai, kura pārsniegs 3000 eiro gadā (līdz šim tā netika piemērota);

* IIN no kapitāla ienākumiem (dividendēm), kurš pašlaik ir 10 vai 15% apmērā, turpmāk būs 20% apmērā;

* pieaugs ar nodokli neapliekamais minimums darba algām, kas tagad ir 175 eiro mēnesī. To pilnā apmērā piemēros algām zem 440 eiro mēnesī. Nākamgad neapliekamais minimums būs 200 eiro;

* algām virs 440 eiro neapliekamais minimums būs diferencēts, un tas pakāpeniski samazināsies (to piemēros uzreiz, nevis iesniedzot gada ienākumu deklarāciju). 2018. gadā neapliekamo minimumu nepiemēros algām virs 1000 eiro;

* neapliekamais minimums pensijām būs 250 eiro (pašreiz 235 eiro);

* IIN atvieglojumi par apgādībā esošām personām, kas pašreiz ir 175 eiro mēnesī, būs 200 eiro;

* kā attaisnotos izdevumus varēs atgūt 20% par medicīnas, izglītības un bērnu interešu izglītību, bet ne vairāk kā 600 eiro gadā;

* atgūstamie attaisnotie izdevumi par pensiju fondu uzkrājošo apdrošināšanu nedrīkstēs pārsniegt 10% no apliekamā ienākuma, bet ne vairāk kā 4000 eiro gadā;

* obligātās sociālās iemaksas pieaugs par vienu procentu, kas tiks novirzītas veselības aprūpei. Gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem tās pieaugs par pusprocentu – līdz 24,09% darba devējiem un līdz 11% darba ņēmējiem;

* autoratlīdzību izmaksātājam sociālajās iemaksās par autoru būs jāmaksā 5%;

* pašnodarbinātajiem sociālās iemaksas līdz 50 eiro gadā nebūs jāmaksā, līdz 430 eiro mēnesī – vismaz 5%, virs 430 eiro mēnesī – 32,13 % plus vismaz 5% no starpības starp izvēlēto un faktiskajiem ienākumiem;

* uzņēmējiem reinvestētajai peļņai netiks piemērots uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN), bet sadalītai peļņai (dividendēm) un ar saimniecisko darbību nesaistītām izmaksām tiks piemērota 20% UIN likme. No nākama gada 1. jūlija UIN nebūs jāmaksā avansā;

* mainās kārtība, kādā piemēros UIN atlaidi ziedojumiem sabiedriskā labuma organizācijām: 5% no peļņas vai 2% darba samaksas fonda, vai 75% no ziedotās summas, nepārsniedzot 20% no aprēķinātā kopējā nodokļa;

* mikrouzņēmumiem maksimālais apgrozījums gadā no 100 000 eiro pašreiz samazināsies līdz 40 000 eiro nākamgad. Jāņem vērā, ka no 2019. gada katrs varēs strādāt tikai vienā mikrouzņēmumā;

* patentmaksa fotogrāfiem, frizieriem, auklēm, kosmetologiem un citiem amatniekiem, kas tagad ir no 43 līdz 100 eiro, nākamgad būs 50 vai 100 eiro (1. un 2. grupas invalīdiem – 17 eiro gadā vai 9 eiro pusgadā);

* PVN maksātājs turpmāk Valsts ieņēmumu dienestā varēs nereģistrēties, ja tā apgrozījums gadā būs 40 000 eiro (pašreiz – līdz 50 000 eiro).

Pieaug akcīzes nodoklis

Pieaugs akcīzes nodoklis cigaretēm, alkoholam un degvielai. Piemēram, 0,7 litru vīna pudele nākamgad maksās par apmēram 20 centiem vairāk, puslitrs degvīna – par 54 centiem, alus pudele – par 8 centiem. Cigarešu paciņas cena nākamgad augs vidēji par 24 centiem.

Benzīna litrs maksās teju piecus centus dārgāk

Dīzeļdegvielas cena augs par 3,8 centiem, benzīna – par 4,8 centiem, šķidrajai propāna gāzei par 2,5 centiem litrā. Degvielai palielināts ne tikai akcīzes, bet arī pievienotās vērtības nodoklis.

Par 30% pieaugs azartspēļu nodoklis spēļu galdiem un spēļu automātiem.

Mainās garantētie ienākumi

No 2018. gada Noteikumos par garantēto minimālo ienākumu līmeni noteikts, ka turpmāk tas būs nevis 49,80 eiro, bet gan 53 eiro. Tas ietekmēs sociālās palīdzības saņēmējus, kuri uz palīdzību varēs pretendēt gadījumos, ja viņu ienākumu līmenis būs mazliet lielāks nekā šobrīd.

Bērniem ielāki uzturlīdzekļi

* līdz ar minimālās algas pieaugumu no nākamā gada pieaugs uzturlīdzekļu apjoms. Par katru bērnu līdz 7 gadiem tiks izmaksāti 23% no minimālās darba algas jeb 98,90 eiro mēnesī (tagad – 95 eiro), par katru bērnu vecumā no 7 līdz 18 gadiem 27,5% no minimālās darba algas jeb 118,25 eiro mēnesī (tagad 114 eiro);

* vairāk nekā divas reizes pieaugs atbalsts audžuģimenēm un adoptētājiem. No 1. janvāra minimālais pabalsts bērna uzturam audžuģimenē palielināts līdz 215 eiro bērnam līdz 6 gadu vecumam, līdz 258 eiro – bērnam no 7 gadiem;

Pieaugs atlīdzība par audžuģimenes darbu: par viena bērna aprūpi audžuģimene saņems atlīdzību 171 eiro, par diviem bērniem – 222 eiro, par trīs un vairāk bērniem – 274 eiro. Svarīgs ieguvums būs sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšana par audžuģimeņu vecākiem – pensijai, pret bezdarbu un invaliditāti;

* ģimenes valsts pabalsti nākamgad netiks grozīti, proti, pabalsta apmērs par pirmo bērnu joprojām būs 11,38 eiro, par otro – 22,76 eiro, par trešo – 34,14 eiro, par ceturto un nākamajiem bērniem – 50,07 eiro.

No nākamā gada paredzēts noteikt piemaksas, kas būs atkarīgas no bērnu skaita. Paredzēts noteikt, ka piemaksas izmaksās ne vēlāk par nākamā gada 30. aprīli. Ģimenēm ar diviem nepilngadīgajiem varētu piešķirt piemaksu 10 eiro par katru mēnesī, ar trīs bērniem – 66 eiro mēnesī. Ģimenēm ar četriem un vairāk nepilngadīgajiem – 100 eiro. Lai to varētu veikt, vēl jāpieņem attiecīgi valdības noteikumi.

Par cik lielāka būs alga?

Aprēķinot minimālās algas pieaugumu un piešķirtos atvieglojumus, darbinieks bez apgādājamajiem, kura alga šobrīd uz papīra ir 700 eiro, nākamgad uz rokas saņems 528 eiro (pašreiz – 503 eiro); ar vienu apgādājamo – 578 eiro (pašreiz – 544 eiro); ar diviem apgādājamiem – 627 eiro (pašreiz – 584 eiro).

Kadastrālā vērtība nemainīsies

Valdība pieņēmusi grozījumus Noteikumos par kadastrālo vērtību. Tas nozīmē, ka 2018. un 2019. gadā kadastrālā vērtība nepaaugstināsies, un nekustamā īpašuma nodoklim nebūtu jāceļas.

Vienlaikus par 30% samazināsies kadastrālā vērtība dzīvojamās apbūves zemei, kurai reģistrēts kultūras pieminekļu apgrūtinājums. Tas nozīmē, ka arī nodoklim jākļūst mazākam, ja dzīvojat ēkā, kurai ir kultūras pieminekļa statuss ar noteiktiem apgrūtinājumiem.

Receptes tikai elektroniski

No 1. janvāra paredzēts ieviest e-veselības pirmo kārtu. Tas nozīmē, ka turpmāk receptes un darba nespējas (slimības) lapas ārsti izrakstīs tikai elektroniski un pacients tās uz rokas, papīra formātā, nesaņems.

Uz aptieku būs jāiet nevis ar recepti, bet gan ar pasi vai ID karti. Jebkurā Latvijas aptiekā farmaceits savā datorā redzēs jums izrakstītās zāles un tās arī pārdos pēc tam, kad jūs uzrādīsiet savu personu apliecinošo dokumentu – tāda ir teorija. Realitātē ģimenes ārsti brīdina, ka sistēma pienācīgi nedarbojas un draud haoss.

Zāles nevarēs izņemt jūsu paziņa vai kaimiņš, ja jūs viņu vizītē pie ārsta nebūsiet lūguši ierakstīt kā papildu saņēmēju – cilvēku, kuram deleģējat tiesības izņemt zāles jūsu vietā. Papīra formātā receptes izrakstīs tikai īpašos jeb ārkārtas gadījumos, piemēram, ārsts mājas vizītes laikā.

Arī slimības lapas turpmāk izrakstīs tikai elektroniski un darba devējs, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un Valsts ieņēmumu dienests, kas atbild par slimības naudas izmaksu un piešķirtajiem atvieglojumiem, tos apstrādās tikai e-vidē.

Arī pats cilvēks varēs pārbaudīt, kas par viņu ir ierakstīts e-veselības sistēmā: eveseliba.gov.lv., tajā autorizējoties ar e-parakstu vai bankas kodu karti.

Izmaiņas pensiju sistēmā

Foto: LETA

* Nākamgad turpināsies pakāpeniska pensionēšanās vecuma paaugstināšana, un tagad vecuma pensijā varēs doties pēc 63 gadu un trīs mēnešu vecuma sasniegšanas, kas ir par trīs mēnešiem vairāk nekā 2017. gadā.

* 2018. gadā pārrēķinās pensijas (vecuma un apgādnieka zaudējuma pensijas, kā arī izdienas pensijas), kuras piešķirtas vai pārrēķinātas 2012., 2013., 2014. un 2015. gadā. Pārrēķinot pensijas, tās palielināsies cilvēkiem, kuri pensijas sāka saņemt ekonomiskās krīzes laikā. Pensiju pārrēķins notiks automātiski, un senioriem papildus nekas nav jādara.

* Latvijas pasts paaugstinās maksu par pensijas piegādi dzīvesvietā – no 1,74 eiro līdz 2,39 eiro.

Lētāki āboli un burkāni

No nākamā gada samazinās PVN likme no 21% uz 5% Latvijai raksturīgiem svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem. Samazinātā PVN likme attieksies uz mazgātiem, mizotiem, lobītiem, grieztiem un fasētiem dārzeņiem, augļiem un ogām, bet to nepiemēros, ja šie produkti būs, piemēram, saldēti, sālīti vai kaltēti. Cenu samazinājums augļiem un dārzeņiem veikalos varētu notikt pakāpeniski, neilgi pēc tam, kad spēkā būs stājušās izmaiņas PVN likmē.

Dārgāki atkritumi

Tā kā pieaugs dabas resursu nodoklis, daudzviet Latvijā vidēji par 5–15% sadārdzināsies maksa par atkritumu izvešanu. Piemēram, Bauskā par kubikmetra atkritumu izvešanu bija jāmaksā 15,12 eiro (bez PVN), no jaunā gada – 15,81 eiro, Liepājā Eko Kurzeme apkalpotajā teritorijā maksa pieaug no 11,90 eiro līdz 12,56 eiro par vienu kubikmetru. Valmierā par atkritumu apsaimniekošanu būs jāmaksā 14,04 eiro kubikmetrā (bez PVN), bet Iecavā no 1. februāra – 15,7 eiro.

Daudzās pašvaldībās pieaugs arī maksa par ūdeni un kanalizāciju.

Jaunumi autoapmācībā

Jau šoruden spēkā stājās vairākas izmaiņas Ceļu satiksmes noteikumos, kas skar topošo autovadītāju braukšanas apmācību. Ir atcelts braukšanas apmācības aizliegums dzīvojamās zonās. No 1. marta teorētiskajā eksāmenā ieviesīs vēl nebijušu jaunumu – video jautājumus. Ekrānā attēlotās situācijas būs tādas, ar kurām ikdienā var sastapties jebkurš autovadītājs. Paredzēts, ka katrā eksāmenā tiks ieviesti trīs video jautājumi. Visām autoskolām apmācības procesā no 2018. gada būs jāizmanto speciāls mācību laukums.