Iepazīsties ar iepirkšanos Douglas.lv e-veikalā!

Priekšrocības, iepērkoties internetā

Nenoliedzami, katram iepirkšanās veidam ir savas priekšrocības un īpatnības.



Iepazīsties ar priekšrocībām, iepērkoties internetā:

• Tu vari iepirkties sev izdevīgā diennakts laikā 24 h garumā (arī pēc pusnakts vai agri no rīta, pirms citi pamodušies);

• vari izvēlēties preces sev ērtā tempā (apdomā iecerēto pirkumu nesteidzīgi – Tevi neietekmēs citu pircēju rosība, kas it kā mudina pasteigties ar lēmuma pieņemšanu);

• Tu vari pārskatāmi salīdzināt dažādas preces (piemēram, atverot interneta pārlūkprogrammā vienlaikus vairākus logus – katru savai precei);

• vari paralēli meklēt papildu informāciju par izvēlēto produktu (lasīt savus iecienītos un uzticamos skaistuma blogus, atsauksmes forumos);

• Tu vari saņemt pasūtījumu sev ērtākajā vietā- mājās, darbā, pakomātos visā Latvijā, kā arī jebkurā no veikaliem Douglas (piegādes veidi ir dažādi, lai vari izvēlēties sev izdevīgāko, turklāt piegādes laiks ir prognozējams).

Īpašie papildu bonusi Douglas.lv e-veikalā

Douglas misija ir radīt priekšnoteikumus, lai veikala klientiem nodrošinātu pozitīvu iepirkšanās pieredzi. Tāpēc esam parūpējušies, lai ikviens pasūtījums Douglas.lv e-veikalā tiktu sagatavots ar rūpību un sirsnīgu attieksmi.



Douglas.lv e-veikalā pieejamie bonusi:

• bezmaksas produktu paraudziņi, ko pievienojam katram pirkumam, lai vari iepazīt jaunos un aktuālos produktus;

• gaumīgs iepakojums (katrs produkts tiek iesaiņots skaistā Douglas maisiņā vai kastītē);

• pēc Tava lūguma varam pirkumu iesaiņot kā dāvanu, kā arī uzrakstīt sirsnīgu apsveikuma kartīti ar personīgu vēlējumu;

• regulāri notiek izdevīgi akciju un atlaižu piedāvājumi (seko līdzi jaunumiem www.douglas.lv!);

• pasūtījumu iespējams saņemt bez maksas jebkurā no Latvijā esošajiem veikaliem Douglas (kopumā tādu ir 21);

• plašs sortiments (Douglas ir lielākais kosmētikas un parfimērijas mazumtirgotājs Latvijā);

• ekskluzīvie zīmoli, kurus nav iespējams iegādāties citos veikalos Latvijā (Douglas kolekcija, Artemis, Eisenberg, Abercrombie & Fitch, Origins, Urban Decay utt.).



Tu saņemsi estētiski noformētu pirkumu un piedzīvosi patīkamu iepirkšanās pieredzi!

Kā notiek iepirkšanās process Douglas.lv e-veikalā?

No Douglas.lv atvēršanas līdz saņemtai precei ir 9 soļi:

1. Dodies uz www.douglas.lv un iepazīsti e-veikala piedāvājumu (interesējošo produktu vari meklēt gan kategorijās “Ādas kopšana”, “Smaržas”, “Make-up”, “Matu kopšana” un “Zīmols”, gan meklētājā mājaslapas augšpusē)!

2. Izvēlies opciju “Pievienot grozam”, kad esi izvēlējusies produktu, ko vēlies iegādāties!

3. Dodies uz grozu un izvēlies opciju “Pirkt” (grozs atrodas lapas augšpusē)!

4. Aizpildi nepieciešamos datus pasūtījuma piegādei (ja esi reģistrējusies, būs nepieciešams pieslēgties ar savu e-pastu un paroli, savukārt, ja iepērcies pirmo reizi, vajadzēs reģistrēties)!

5. Izvēlies, kur Tev ērtāk pasūtījumu saņemt: savā dzīvesvietā vai citā adresē, kādā no Douglas veikaliem vai Omniva pakomātā!

6. Pārbaudi, vai visa informācija un izvēlētais pirkums ir pareizs, un izvēlies opciju “Apstiprināt pasūtījumu”!

7. Izvēlies apmaksas veidu: internetbanka (Swedbank, Nordea, SEB); citas bankas pārskaitījums; kredītkarte; skaidrā naudā (izvēloties piegādi ar kurjeru) vai dāvanu karte (būs jāievada kartes numurs un kods)!

*Lūdzu ņem vērā, ka norēķināties skaidrā naudā būs iespējams tikai tad, ja pasūtījumu piegādās kurjers Tevis izvēlētajā adresē. Izņemot pasūtījumu kādā no Douglas veikaliem, šis norēķināšanās veids nav iespējams.

8. Izvēlies opciju “Apstiprināt pasūtījumu”!

9. Veic apmaksu par pirkumu!

Kad būsim saņēmuši apmaksu, Tu saņemsi telefona zvanu no Douglas.lv e-veikala, kurjera vai īsziņu (atkarībā no izvēlētā piegādes veida) par dienu, kad varēsi doties pakaļ savam pirkumam.

Piegādes iespējas ir elastīgas

Douglas.lv preces piegādā visā Latvijas teritorijā (ar Omniva pakomātu starpniecību arī visā Igaunijas teritorijā).



Veidi, kā vari saņemt pasūtījumu:

• izņemt bez maksas kādā no Douglas veikaliem (Latvijā ir 21 Douglas veikals);

• izņemt Omniva pakomātā (piegādes maksa 1,45 EUR);

• saņemt Tevis norādītajā adresē ar kurjera starpniecību (piegādes maksa 2,95 EUR).

Ja iegādāsies preces vismaz 39,95 EUR vērtībā, tās tiks piegādātas bez maksas jebkurā no izvēlētajiem piegādes veidiem.

Kad saņemsi savu pasūtījumu?

Tas tiks piegādāts 1–2 darba dienu laikā no brīža, kad Douglas.lv būs saņemta apmaksa par pirkumu. Nedaudz cits piegādes termiņš attiecas uz pasūtījuma izņemšanu Douglas veikalos – līdz 5 darba dienām (Douglas.lv Tev noteikti paziņos, kurā dienā vari doties uz izvēlēto Douglas veikalu pēc sava pasūtījuma).

Iepirkšanās e-veikalā ir droša

Tirdzniecība e-veikalā Douglas.lv notiek atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai. Personas datu aizsardzība, preces atgriešanas procedūra, problēmsituāciju risināšanas veids un citi svarīgi jautājumi ir izklāstīti Douglas.lv mājaslapas sadaļā “Noteikumi”. Aicinām ar tiem iepazīties!



Plašāku informāciju par iepirkšanos Douglas.lv e-veikalā meklē www.douglas.lv. Lai skaisti un iepriecinoši svētku pirkumi!

Douglas.lv e-veikala darba laiks svētku laikā paliks nemainīgs (darbadienās 9:00–18:00). Izņēmums: pasūtījumu piegādes netiks veiktas 31. decembrī un 1. janvārī.

IEPĒRCIES E-VEIKALĀ DOUGLAS.LV

