Vairāk nekā 10 000 uzņēmumi un privātpersonas pieteikušās nodokļu parādu amnestijai

Lēmums nākt pretī nodokļu parādniekiem tika pieņemts līdz ar vērienīgo nodokļu reformu. Atvēlēto gandrīz trīs mēnešu laikā šai iespējai pieteikušies mazāk nekā bija rēķinājies Valsts ieņēmumu dienests (VID). Tie, kas pieteikušies, valstij ir parādā 83 miljonus eiro. No tiem ap 15 miljoni eiro varētu būt dzēšami un nepilni 70 miljoni eiro – maksājami budžetā. Līdz šim ap 10% pieteicēju atbalsts atteikts, jo uz amnestiju nevar cerēt tie, kas, piemēram, nav norēķinājušies ar tiesu izpildītāju, ir izslēgti no pievienotās vērtības nodokļa maksātāju rindām, vai, ja uzņēmumu valdes locekļi, ir riska personu sarakstā.



Ir divi galvenie iemesli, kādēļ izveidojušies parādi. "Kad uzņēmums ir mēģinājis kaut ko varbūt ne pārāk pareizi optimizēt vai iesaistījies negodprātīgās darījuma ķēdēs - tā ir viena situācija. Bet otra ir ne līdz galam objektīvs sava uzņēmuma darbības un finansiālo iespēju novērtējums," skaidro VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes direktore Santa Garanča.



Līdz šim mazākā atbalsta summa bijusi kādai fiziskai personai - 30 eiro. Bet lielākie parādi ir uzņēmumiem. Vislielākā atbalsta saņēmēju 14 miljonu eiro parādam VID pagaidām nevēlējās atklāt. Tomēr "LNT Ziņas" noskaidroja, ka šim atbalstam pieteicies atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums - Latvijas Zaļais elektrons, kam Valsts vides dienests (VVD) uzrēķinājis desmitkārtīgu sodu par it kā nereģenerēto atkritumu apjomu un attiecīgi nesamaksāto dabas resursu nodokli.



Uzņēmuma valdes loceklis Einārs Vilcāns norādīja, ka nodokļu atbalsts pieteikts, jo, pirmkārt, tā bijusi iespēja iegūt laiku, līdz tiks saņemti tiesu lēmumi attiecībā uz uzņēmuma lūgumu par divu VVD lēmumu darbības apturēšanu. Un nupat Administratīvā rajona tiesa nolēmusi izbeigt tiesvedību VVD lēmuma daļā, kas attiecas uz uzlikto pienākumu budžetā samaksāt 12,44 miljonus eiro. Ir palicis atklāts jautājums par dabas resursu nodokļa pamatlikmi - aptuveni 1,3 miljoniem eiro. Līdz ar to, iespējams, VID pieteiktā atbalsta apmērs varētu ievērojami mazināties.



Tikmēr citi uzņēmēji pretrunīgi vērtē iespēju dzēst daļu parādu. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) pārstāvis domā, ka situācija nav godīga attiecībā pret tiem, kas cenšas maksāt visus nodokļus. "Varētu būt pretimnākšana kaut kādām situācijām, kas nav atkarīgas no šī uzņēmuma - ārēji apstākļi, individuāli gadījumi. Jo pretējā gadījumā sanāk tāda savā ziņā tirgus kropļošana, jo, ja vienā nozarē divi uzņēmumi strādā, viens nodokļus visus maksā, otrs tagad nemaksā, viņš šos līdzekļus izmanto kā apgrozāmos un tamlīdzīgi. Bet viņam pēc pieciem vai cik tur gadiem šos nodokļus noraksta," saka LTRK prezidents Aigars Rostovskis.



VID tomēr uzskata, ka svarīgi ir vispār saņemt naudu budžetā, turklāt šādu iespēju naski izmanto privātpersonas, kas bieži vien nezināšanas dēļ iekūlušās nodokļu parādos, tirgojot nekustamo īpašumu. Nodokļu parādnieki pieteikumus atbalsta saņemšanai vēl var iesniegt līdz 2. janvārim. VID prognozē, ka to skaits varētu sniegties līdz 20 000.

