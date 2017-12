Viņš uzskata, ka iespējami divi varianti: “No vienas puses – ja valsts ieplūdina vairāk naudas veselības aprūpes sistēmā, tad cilvēkiem ir cerība, ka valsts savā pusē to pakalpojumu nodrošinās. No otras puses – kāds atkal izlems iet to privāto ceļu, turpinot nemaksāt nodokļus.”

Abāšins raidījumā pauda pārliecību, ka cilvēki, kas šobrīd nemaksā nodokļus, arī nākotnē to nedarīs: “Kāds, kurš ir tajā melnajā zonā, izlems - tā vietā lai katru mēnesi maksātu to simbolisko maksu valstij, es nopērku veselības apdrošināšanu.” Tomēr par to, vai vairāk cilvēku nākotnē pirks veselības apdrošināšanu, spriest esot pāragri. “Mēs nezinām, vai vairāk pirks. Tur būs vēl pēc gadiem jāpaskatās, kā tie svari nošūposies,” sacīja Abāšins.

Atbildot uz jautājumu par to, vai pirkt apdrošināšanu turpmāk būs izdevīgāk nekā veikt sociālās iemaksas, Abāšins sacīja, ka tas atkarīgs no tā, kāda veida apdrošināšanu cilvēks iegādājas. “Ja tā ir ļoti laba apdrošināšana, kur ir iekšā infarkti, insulti, nopietnā sirds ķirurģija, tad būs viss tas pats, ko dod valsts. Ja tā apdrošināšana nav tik pilna, tad būs iekšā ģimenes ārsti, neirologs, bet šīs te ļoti nopietnās kaites nebūs iekšā,” skaidroja Abāšins.

Kopumā Abāšins uzskata, ka jaunā veselības aprūpes finansēšanas sistēma pozitīvi ietekmēs Latvijas ekonomiku. “Lai arī to varētu uzskatīt par nepopulāru un diezgan skarbu soli, kas atstāj 200 vai 300 tūkstošus cilvēku ārpus šīs te veselības aprūpes sistēmas, tomēr, manuprāt, tas ir solis pareizajā virzienā. Tas ir solis uz ekonomikas legalizāciju, uz to, lai būtu mazāk šīs te pelēkās ekonomikas,” raidījumā uzsvēra Abāšins.

Turklāt viņš skaidroja, ka arī tie cilvēki, kas izvēlēsies pirkt apdrošināšanu, piedalīsies veselības aprūpes finansēšanas procesā. “Viena daļa cilvēku legalizēsies, viena daļa nelegalizēsies, pirks dārgās apdrošināšanas polises pie privātiem apdrošinātājiem – arī labi, jo tā ir balta nauda, kas pēc tam ieplūst veselības aprūpes budžetā,” raidījumā sacīja Abāšins.