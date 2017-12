"Rīgas siltums" pirks "Rīgas BioEnerģijas" kapitāldaļas

Pirkuma summa netiek atklāta. "Rīgas BioEnerģija" 50% daļu vērtība atbilstoši "Firmas.lv" datiem ir 3,899 miljoni eiro

Pirms mēneša, 5.novembrī, "Rīgas siltums" saņēma AS "Bioenerģijas risinājumi", ar kuru kopā uzņēmumam pieder "Rīgas BioEnerģija", paziņojumu par savu 50% "Rīgas BioEnerģija" kapitāla daļu pārdošanu. Atbilstoši Komerclikuma noteikumiem, "Rīgas siltums" ir pirmpirkuma tiesības uz minētajām kapitāla daļām.

Lai izvērtētu pirkuma līgumā noteiktās kapitāla daļu cenas pamatotību, "Rīgas siltuma" valde šī gada 17.novembrī pieņēma lēmumu iepirkuma procedūras rezultātā kapitāla daļu tirgus vērtības noteikšanai piesaistīt divus neatkarīgus vērtētājus. Abu vērtētāju sniegtajos atzinumos "Rīgas BioEnerģijas" kapitāla daļu vērtība ir lielāka nekā pirkuma līgumā noteiktā.

Iepazīstoties ar pirkuma līguma noteikumiem, "Rīgas BioEnerģijas" kapitāla daļu tirgus vērtības novērtējumiem un pieejamo informāciju par iespējamo kapitāla daļu pircēju, kas enerģētikas nozarē nav zināms, "Rīgas siltuma" valde pieņēma lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.

Kā skaidro uzņēmumā, nozīmīgs faktors, kas ietekmējais "Rīgas siltuma" valdes lēmumu, ir "Rīgas BioEnerģijas" biznesa projekta veiksmīga attīstība, tas ir, katlumāja Rencēnu ielā 16 jau šobrīd darbojas ar maksimālu noslodzi, piedāvājot konkurētspējīgu cenu siltumenerģijas tirgū, izkonkurējot "Latvenergo" TEC-2 ražotni, kas nākotnē palīdzēs samazināt siltumenerģijas tarifu rīdziniekiem.

Otrā projektā izbūvējamās katlumājas būvprojektam patlaban notiek pēdējās nepieciešamās ekspertīzes pirms būvprojekta iesniegšanas būvvaldē.

Ņemot vērā minēto un izvērtējot "Rīgas siltuma" finansiālās iespējas, finanšu riskus, "Rīgas siltuma" valde secinājusi, ka šāds darījums dotajā brīdī ir stratēģiski pamatots.

Izvērtējot minēto faktoru kopumu, kā arī akcionāru pārstāvju pirms tam vairākkārt iepriekš paustu viedokli par to, ka "Rīgas siltumam" būtu lietderīgi apsvērt iespēju šo projektu realizēt tikai ar saviem spēkiem, "Rīgas siltuma" padome piekrita pirmpirkuma tiesību uz "Rīgas BioEnerģijas" kapitāla daļām izmantošanai.

"Iepazīstoties ar iesniegto informāciju par darījuma detaļām, uzklausot akcionāru pārstāvju viedokļus, kā arī ņemot vērā to, ka līdzšinējie "Rīgas siltuma" valdes stratēģiskie lēmumi par videi draudzīgo šķeldas katlumāju būvniecību vienmēr ir bijuši rūpīgi izsvērti, un ir pierādījuši savu pozitīvo ietekmi gan uz "Rīgas siltuma" attīstību, gan tarifu rīdziniekiem, kas ilgstoši ir zemākais gan Latvijas lielāko pilsētu vidū, gan starp Baltijas valstu galvaspilsētām, "Rīgas siltuma" padomei nav pamata apšaubīt arī šī lēmuma pamatotību, tāpēc tā ar balsu vairākumu atbalstīja pirmpirkuma tiesību izmantošanu. Šis ir stratēģisks uzņēmuma attīstības jautājums, un "Rīgas siltuma" vadība līdz šim ir apliecinājusi, ka ar finanšu līdzekļiem rīkojas kā rūpīgs to saimnieks un arī šodien mēs guvām tam apstiprinājumu," norāda "Rīgas siltums" padomes priekšsēdētājs Vjačeslavs Stepaņenko (GKR).

Lai mazinātu atkarību no importētajiem energoresursiem, samazinātu siltumenerģijas cenu un veicinātu uzņēmuma konkurētspēju, 2014.gada 22.decembrī "Rīgas siltums" un SIA "Enerģijas risinājumi" (kuri savas daļas vēlāk pārdeva AS "Bioenerģijas risinājumi" ) nodibināja siltumenerģijas kopuzņēmumu SIA "Rīgas BioEnerģija", kurā katrai no pusēm pieder 50% no pamatkapitāla daļām. "Rīgas BioEnerģijas" dibināšanas mērķis ir uzbūvēt divas biokurināmā katlu mājas Rīgas pilsētas Daugavas labajā krastā, lai pēc nodošanas ekspluatācijā tajās saražoto siltumenerģiju realizētu Rīgas pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas operatoram - "Rīgas siltumam".

Kā ziņots, Ekonomikas ministrija iepriekš norādījusi, ka "Rīgas siltuma" iecere iegādāties "Rīgas BioEnerģijas" 25% kapitāldaļas ir pretrunā uzņēmuma un sabiedrības interesēm.

Šoruden LTV raidījums "De facto" ziņoja, ka šovasar notikušas izmaiņas uzņēmumā "Rīgas BioEnerģija", un tā padomē iekļauti cilvēki, kuri saistīti ar būvniecības un ātro kredītu nozarē zināmo uzņēmēju Māri Martinsonu.

Padomes priekšsēdētāja amatā palika Guntars Kokorevičs, padomē vietu saglabāja arī Harijs Krongorns, kurš zināms kā ekspremjera Andra Šķēles finansists, bet padomē iecēla arī divus jaunus locekļus - Andreju Visocki un Velgu Stūri, kuri abi ieņem amatus vairākos uzņēmumos, kas pieder vai agrāk piederējuši Martinsonam. Pēdējos gados par daudzu Martinsona uzņēmumu īpašniekiem kļuvuši viņa bērni.

Kokorevičs gan apgalvojis, ka Martinsons nav "Bioenerģijas risinājumu" īpašnieks. "Mēs ar Martinsonu bijām plānojuši vairākus kopīgus enerģētikas projektus, bet līdz šim nekas kopīgi nav realizēts un akcionāru struktūra ir palikusi sākotnējā," uzsvēris Kokorevičs.

Kā liecina SIA "Firmas.lv" informācija, "Rīgas BioEnerģija" patkapitāls ir 7,798 miljoni eiro, kas līdz šim vienādās daļās piederēja "Rīgas siltumam" un "Bioenerģijas risinājumiem". "Bioenerģijas risinājumu" daļa, ko iegādājies "Rīgas siltums", ir 3,899 miljoni eiro.