Komentējot situāciju darba tirgū un pārkvalificēšanās kursu efektivitāti, Blodons pauda, ka šādi kursi ir pārāk īslaicīgi, lai palīdzētu cilvēkiem iegūt jaunas prasmes.

"Ko tu iemācīsies trijās dienās? Publisko uzstāšanos? Es to esmu mācījies 30 gadus un, pateicoties tam, šobrīd varu brīvi runāt. Trijās dienās publisko runu nevar iemācīties. Angļu valodu? How do you do? Tas ir viss, ko trīs dienās varbūt varētu apgūt," sacīja Blodons. Viņš uzskata, ka kursi drīzāk sagatavo cilvēkus psiholoģiski: “Šie kursi ir vairāk nepieciešami psiholoģiskajai stabilitātei."

Blodons arī ir pārliecināts, ka valstij būtu jākoncentrējas uz amatnieka profesijas, nevis "balto apkaklīšu" popularizēšanu darba tirgū. Cilvēkiem ir jādod iespēja iegūt kvalifikāciju, ar kuru viņi varēs nopelnīt.

"Tev nav obligāti jāņem tā augstākā latiņa. Mums ir pietiekoši daudz finansistu, grāmatvežu, juristu. Tas, kas tiešām šobrīd kotējās, ir labas kvalitātes amatnieki," norādīja Blodons.