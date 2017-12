Viņa pastāstīja, ka Latvijā ir pārtikas nozares, kurās dominē minimālā alga. Tā kā minimālā alga nākamgad palielināsies un nākamgad būs augstāks akcīzes nodoklis degvielai un gāzei, pārtikas produktu cenām vairumā gadījumu nav pamata samazināties, jo ražošanas process nekļūs lētāks.

Gulbe pastāstīja, ka piena iepirkuma cenas Latvijā joprojām ir zemas salīdzinājumā ar citām Eiropas Savienības (ES) valstīm. Vienlaikus piena pārstrāde attīstās un uzlabojas, uzņēmumiem parādās jauni tirgi, kas saistīts arī ar politisko situāciju. Ja kādreiz Meksika importēja daudz piena produktu no ASV, tad tagad politiskās situācijas dēļ tas nenotiek. Daļa pārstrādes uzņēmumu to izmanto, un ir aizveduši pirmās produkcijas kravas uz Meksiku.

Viņa pastāstīja, ka mazumtirdzniecībā Latvijā šogad bija vērojams piena produktu cena pieaugums - vairāk piena produktiem ar augstāku tauku saturu, bet nav pamata domāt, ka šī tendence turpināsies.

Arī gaļas sektorā stāvoklis ir diezgan stabils. Lai gan vasarā cūkgaļas cenas pieauga, augstais cenu periods gaļai bija īss un tagad cena atkal pazeminājusies. Āfrikas cūku mēris (ĀCM) arvien vairāk pietuvojas Eiropas valstīm - Polijai, Čehijai, kas atrodas blakus Vācijai, kas ir ļoti liela gaļas ražotāja. Ja ĀCM sasniegs Vāciju un tiks apturēts tās eksports uz trešajām pasaules valstīm, cūkgaļas cena var būtiski kristies. Ja ĀCM neradīs lielas problēmas cūkkopībā, cūkgaļas ražošanā visam vajadzētu būt labi.

Pēc Gulbes teiktā, cūkgaļas cenu kāpuma dēļ gaļas produktu cenas pieauga, bet ne būtiski. Līdz ar to kopumā gaļas produktu cenas mazumtirdzniecībā ir stabilas un tām nav liela kāpuma.

Viņa sacīja, ka arī graudu cenas ir stabilas. Ja graudu cenas ir stabili zemas, arī olu, gaļas un miltu izstrādājumu cenām vajadzētu saglabāties stabilā līmenī. Pasaulē graudiem kopumā ir labas ražas un to krājumi būtiski nesamazinās, līdz ar to nav prognozējams, ka to cena varētu palielināties. Tas, ka šogad Latvijā neizdevās novākt labas kvalitātes graudus, nenozīmē, ka par maizi būs jāmaksā vairāk - graudi veido tikai 10% no maizes pašizmaksas. Graudu eksports Latvijai ir liels un šī nozare ir konkurētspējīga pasaules tirgū.

Gulbe teica, ka arī cukura cenas saglabāsies zemā līmenī, jo valstīs, kur audzē cukurniedres, ir ļoti labas ražas. Tas nozīmē, ka saldumiem Latvijā nevajadzētu maksāt dārgāk. Kakao cenas ir rekorzemas, jo Kotdivuārā ir rekordraža. Tomēr tumšajai šokolādei tāpēc nesamazināsies cenas, jo šogad ir pieaugusi produkcijas iepakojuma cena.

Gulbe, runājot par augļu un dārzeņu cenām, teica, ka banānu cenas ir stabilas, bet apelsīnu cenas krītas. Ābolu cenas tuvākajā laikā varētu pieaugt, jo Latvijā daudzos reģinos āboli nosala. Arī tuvumā esošajā Vācijā, kas ir viena no Eiropas lielākajām ābolu ražotājvalstīm, ražas šogad ir gandrīz par 50% zemākas. Tomēr kopumā dārzeņiem cenas ir salīdzinoši stabilas. Kāpostiem, burkāniem Nīderlandē bija laba raža, kas to cenu pazemina.