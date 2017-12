Kompānija norāda, ka šī politika attieksies uz visām valstīm, kurās ir uzņēmuma filiāles, ieskaitot tās, kurās līdz šim nav bijusi ieviesta progresīva dzīvnieku labturības politika.

"Kraft Heinz" jaunā globālā politika palīdzēs reformēt dažas no viscietsirdīgākajām industriālās lopkopības praksēm. Lielākā daļa dējējvistu ir iesprostotas A4 izmēra lapas būra platībā, kur pavada gandrīz visu savu mūžu. Šīs vistas nevar pat izplest savus spārnus un cieš no ievainojumiem un izkropļojumiem, kas rodas no būtiskajiem dzīves telpas ierobežojumiem sprostu sistēmās, uzsver uzņēmums.

"Apņemoties izskaust sprostus no saviem olu piegādes tīkliem, "Kraft Heinz" pievienojas aizvien augošam uzņēmumu pulkam, kas publiski iestājas pret šo cietsirdīgo praksi," norāda koalīcijas dējējvistu atbrīvošanas no sprostiem "Open Wing Alliance" dalīborganizācijas "Dzīvnieku brīvība" vadītājs Aivars Andersons. "Kraft Heinz" lēmums iezīmē būtisku soli sprostu ēras norietā, aicinot citus pārtikas uzņēmumus, restorānus un mazumtirgotājus veikt līdzīgas apņemšanās."

"Kraft Heinz" ir piektais lielākais pārtikas ražošanas uzņēmums pasaulē ar 26,5 miljardu ASV dolāru globālo pārdošanas apjomu gadā. Konglomerātam ir ražotnes vairāk nekā 25 pasaules valstīs. Bez labi pazīstamajiem "Kraft" un "Heinz" zīmoliem uzņēmums pārvalda vairāk nekā 200 citus zīmolus. "Kraft Heinz" lēmums atteikties no sprostos dētām olām seko virknei nesenu paziņojumu no tādiem lieliem uzņēmumiem kā "Kellogs", "Unilever", "Nestle", "General Mills", "PepsiCo", "Mondelez International", "Sodexo" un citiem.

Pasaulē un Eiropā uzņēmumi arvien biežāk pievērš uzmanību sava biznesa ētikai un sociālajai atbildībai. Tā ietver sevī rūpes gan par sabiedrības vērtībām, gan par dzīvnieku labklājību un vides aizsardzību. Tā kā dējējvistu turēšana sprostos ir saistīta ar sliktiem dzīves apstākļiem šiem mājputniem, arvien vairāk uzņēmumu atsakās no sprostos dētu olu izmantošanas.

Latvijā ar aicinājumu uzņēmumiem pieņemt korporatīvās atbildības politiku, kas paredz atteikšanos no sprostos dētām olām, nākusi klajā biedrība "Dzīvnieku brīvība". Šādu uzņēmumam "Rimi Latvija" adresētu prasību vietnē "rimi.olucena.lv" parakstījuši jau vairāk nekā 6000 cilvēku.