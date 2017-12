Publicitātes foto

Labākās cenas garantija! 220.lv nodrošina labāko cenu vairāk nekā 10 000 precēm starp vairāk kā 70 tirgus spēlētājiem Latvijā

Bizness un ekonomika Karlīna Timofejeva

Tuvojoties gada gaidītākajiem svētkiem, lielākais interneta veikals Latvijā 220.lv, turpinot cīņu par labu cenu, pircējiem turpmāk piedāvās labākās cenas garantiju. Tā kā Ziemassvētkos ikvienam no mums aktuāls ir dāvanu jautājums – līdz ar to ieviešot labākās cenas garantiju šajā preču segmentā, interneta veikals 220.lv nodrošina to, ka šo preču cena būs labāka nekā lielākajiem 70 veikaliem Latvijā.