Savus vecos auto (lūžņus) varēs legāli nodot Kalnciemā

Savākšanas punkts darbosies Celtnieku ielā 420 kvadrātmetru lielā angārā. Pašlaik uzņēmēji kārto dokumentus, lai biznesa sākšanai saņemtu nepieciešamās atļaujas no Valsts vides dienesta.

"Likums Latvijā paredz, ka nolietotās automašīnas īpašniekiem ir jānodod utilizācijai. Pirms sākām realizēt savu ieceri, protams, izpētījām šo nišu. Nav noslēpums, ka daļa pieņemšanas punktu valstī nav licenzēti. Vēloties attīstīt videi draudzīgu uzņēmumu, cītīgi strādājam, lai sakārtotu dokumentus. Esam iecerējuši savākšanas punktu Kalnciemā atvērt jau marta sākumā," stāstījusi SIA "LSMR" pārstāve Jekaterina Urbanoviča.

Transportlīdzekļu savākšanas punktā auto apstrādi iecerēts veikt trīs etapos. Sākotnēji transportlīdzeklis tiks atbrīvots no visiem šķidrumiem un eļļām, kā arī no bīstamiem metāliem. Dažādos šķidrumus uzglabās atsevišķi, iepildītus konteineros atbilstoši to veidam, lai tos vēlāk nodotu pārstrādei uzņēmumiem, kas nodarbojas ar to likvidēšanu. Nākamajā solī transportlīdzeklis tiks atdalīts no stikliem, plastmasas un gumijas izstrādājumiem. Pēdējā etapā nolietoto automobili sagriezīs, savukārt derīgās auto detaļas saglabās, novietos uz letēm, lai pēc tam varētu tās pārdot sludinājuma portālos vai autoservisiem.

"Sākotnēji esam iecerējuši, ka uzņēmumā strādās trīs cilvēki. Vēlos uzsvērt, ka kaitīguma apkārtējai videi nebūs, jo darba procesā neradīsies smakas, trokšņi vai notekūdeņu piesārņošana. Esam iecerējuši, ka, nododot nolietoto transportlīdzekli, īpašniekam nebūs pašam Ceļu satiksmes drošības direkcijā jāveic likvidācijas dokumentācija, par to parūpēsimies paši. Uzņēmuma pārstāvis uz vietas izrakstīs likvidācijas sertifikātu, kas apliecinās, ka automobilis ir pieņemts pārstrādei un tiks utilizēts," piebilda Urbanoviča.

"Firmas.lv" dati liecina, ka SIA "LSMR" dibināta oktobrī. Uzņēmuma īpašnieki ir Jekaterina un Andrejs Urbanoviči.