Vietējie kokrūpnieki ar nodokļu reformu ir apmierināti

"Gribētu teikt, ka manis pārstāvētā nozare kopumā var būt apmierināta," sacīja Klauss, piebilstot, ka plānotās izmaiņas nozares vērtējumā ir vairāk pozitīvas nekā negatīvas.

Viņš piebilda, ka darbaspēka nodokļu izmaiņas nozarei būtu absolūti neizdevīgas, ja uzņēmumi nepalielinātu algas vai pat tās samazinātu. Tomēr tā kā algu pieaugums nākamgad, visticamāk, būs, izmaiņas nav nozarei neizdevīgas. "Ja raugāmies no algu pieauguma perspektīvas, tad darba devējam, nodrošinot gaidīto algas pieaugumu "uz rokas", būs jāmaksā mazāk nodokļos nekā bez nodokļu reformas ieviešanas," sacīja Klauss.

Pēc viņa teiktā, ļoti saprātīgs un pareizs lēmums ir saglabāt nemainīgu iedzīvotāju ienākumu nodokli meža īpašniekiem. "Politiķi ieklausījās nozares ieteikumos vēl 2009.gadā, kas veidoja situāciju, ka nodokļa izmērs vairs nav iemesls, lai kāds šmauktos. Protams, ir arī tādi, kas šmaucas joprojām - vai nu dumjuma dēļ, vai tāpēc, ka negrib uzrādīt patiesos ienākumus valstij vai kādam citam, lai, piemēram, nemaksātu alimentus. Taču tādu ir ļoti, ļoti maz. Apaļkoku pārdošana ir kļuvusi teju 100% legāla. Attiecīgi, lai gan valsts nodokli tolaik samazināja, iegūtā nodokļu masa ir piecas reizes lielāka. Šis princips ir saglabāts," sacīja Klauss.

Viņš piebilda, ka lēmums piemērot reversā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksāšanas kārtību būvmateriālu, metālizstrādājumu un sadzīves tehnikas piegādēm pozitīvi ietekmē kokrūpniecības nozari. "Šis lēmums ir ļoti palielinājis Latvijas vietējo ražotāju konkurētspēju Baltijas līmenī. Proti, ja agrāk Latvijas būvniekam to pašu cenu par produktu piedāvāja gan latvietis, gan lietuvietis, tika izvēlēts lietuvieša piedāvājums, jo, iegādājoties produktu importā, netiktu iesaldēts PVN. Tāpat igauņi labprātāk pirktu no latvieša vai lietuvieši no latvieša. Taču tagad mēs būsim vienīgā Baltijas valsts, kurā būvnieks varēs pirkt, piemēram, koka logu, tepat Latvijā, neiesaldējot PVN," sacīja Klauss.

Pēc viņa sacītā, rezultātus vajadzētu dot arī uzņēmumu ienākumu nodokļa (UIN) reformai, pārejot uz reinvestēto peļņu. Tiesa, tas vairāk pozitīvi ietekmēs mazos un vidējos uzņēmumus. "Lielajiem uzņēmumiem UIN reforma pamatā ir neizdevīga, ja raugās no merkantila skatu punkta. Taču mazos un vidējos uzņēmumos, kuri mēdz manipulēt ar bilancēm, tas dos lielu efektu. Vismaz nodoklis vairs nebūs iemesls manipulācijām, un tas var likt uzņēmumiem mainīt domāšanu un pavērt iespējas straujākai izaugsmei," sacīja Klauss.

Viņš piebilda, ka kokrūpniecības nozarei nepatīkama vēsts ir akcīzes nodokļa celšana, jo nozare ir liels pārvadātājs un līdz ar to degvielas patērētājs. Tomēr tā kā akcīzes nodoklis agrāk vai vēlāk nākotnē tiktu paaugstināts jebkurā gadījumā, šīs izmaiņas jau bija paredzamas.