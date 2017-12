Gadu mijā nestrādās portāls Eparaksts.lv, bet vēlāk parakstīties varēs arī viedtelefonā

Viņš skaidroja, ka šajā laikā notiks pāreja no portāla vecās versijas uz jauno, līdz ar to nebūs iespējams veikt elektronisko parakstu, izmantojot "eparaksts.lv". Citi e-parakstīšanās veidi darbosies.

Bokta skaidroja, ka izmaiņas tiek veiktas, jo pilnībā atjaunota eParaksta tehnoloģiskā platforma. Tas darīts, lai atbilstu Eiropas Savienības "eIDAS" (elektroniskās identifikācijas, autentifikācijas un drošības pakalpojumu) regulai, kā arī, lai atjaunotu 2006.gadā ieviesto risinājumu un sniegtu klientiem lielāku funkcionalitāti un ērtības.

No nākamā gada e-paraksts būs pieejams arī viedtālrunī

No nākamā gada 2.janvāra dokumentus ar e-parakstu varēs parakstīt arī izmantojot viedtālruni, piektdien žurnālistus Jānis Bokta.

Viņš informēja, ka "e-paraksts mobile" pieteikties varēs no 11.decembra, bet lietot to varēs no 2018.gada 2.janvāra.

Ar jauno risinājumu būs iespējams gan apstiprināt identitāti portālā "eparaksts.lv" un citur, gan arī būs iespējams elektroniski parakstīt dokumentus.

LVRTC nodarbojas ar radio un televīzijas programmu apraidi, e-paraksta un citiem sertifikācijas pakalpojumiem, datu pārraides, datu centru un infrastruktūras nomas pakalpojumu sniegšanu. Pērn LVRTAC strādāja ar 15,126 miljonu eiro apgrozījumu un peļņu 4,612 miljonu eiro apmērā.