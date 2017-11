Vienlaikus "Latvijas valsts mežu" kopējie ieņēmumi 2017.gada deviņos mēnešos bija 208,8 miljonu eiro apmērā, tostarp 95% jeb 197,7 miljoni eiro gūti no koksnes produktu (apaļkoksnes sortimentu, augošu koku un šķeldas) pārdošanas.

"Latvijas valsts mežu" vadība arī atzīmē, ka šogad deviņos mēnešos uzņēmuma ieņēmumi no apaļkoksnes sortimentu pārdošanas pieauga par 12,3 miljoniem eiro salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu, ko galvenokārt ietekmējis par 0,24 miljoniem kubikmetru lielāks realizācijas apmērs. Šogad deviņos mēnešos uzņēmums pārdevis kopumā 4,15 miljonus kubikmetru apaļkoksnes sortimentu.

Savukārt "Latvijas valsts mežu" ieņēmumi no augošu koku pārdošanas minētajā laika periodā samazinājušies par 4,6 miljoniem eiro, kas skaidrojams ar to, ka pamazām beidzas ilgtermiņa mežizstrādes līgumu termiņi, kurus "Latvijas valsts meži" pārņēma no Valsts meža dienesta 1999.gadā.

Šogad deviņos mēnešos uzņēmums realizējis kopumā 48 miljonus meža koku stādu, kas ir par 4,9 miljoniem vairāk nekā pērn deviņos mēnešos, tajā skaitā 25,1 miljons pārdots ārējiem pircējiem (13 miljoni stādu realizēti eksportā), bet 22,9 miljoni patērēti iekšējām vajadzībām "Latvijas valsts mežu" mežsaimniecībām.

Stādot vai sējot, šogad deviņos mēnešos meži atjaunoti 7,9 tūkstošu hektāru platībā, savukārt jaunaudzes koptas 14,6 tūkstošu hektāru platībā.

Uzņēmuma finanšu pārskatā arī atzīmēts, ka šogad deviņos mēnešos investīcijas veiktas 20,6 miljonu eiro apmērā, tajā skaitā 14,8 miljoni eiro ieguldīti meža infrastruktūrā - autoceļu būvniecībā, meža meliorācijas sistēmu atjaunošanā, tiltu būvniecībā un koksnes autoceļu izveidē. Deviņos mēnešos ekspluatācijā nodoti meža autoceļi ar kopējo garumu 52 kilometri. "Meža autoceļu būvniecības apjomu nelabvēlīgi ietekmēja palielinātais nokrišņu daudzums," piebilsts vadības ziņojumā.

Lai palielinātu "Latvijas valsts mežu" apsaimniekojamo mežu platību, šogad deviņos mēnešos ieguldīti 2,4 miljoni eiro.

2016.gada deviņos mēnešos "Latvijas valsts meži" strādāja ar 197,909 miljonu eiro apgrozījumu un guva 48,592 miljonu eiro peļņu.

"Latvijas valsts mežu" akciju turētāja ir Zemkopības ministrija.