Talsu pašvaldība ir izlēmusi pārbūvēt ēku bibliotēkas vajadzībām. Lai to izdarītu, pilsēta izvēlējās uzņēmumu kas sagatavo projektētāja konkursu. Tajā uzvarēja uzņēmums, kas cieši saistīts ar nolikuma sagatavotāju, vēsta raidījums. Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) informācija liecina, ka abas kompānijas pāris gadus laikā ir uzvarējušas ap septiņdesmit konkursos par juridiskajiem pakalpojumiem un projektu sagatavošanu visā Latvijā.

Talsos bibliotēkai nepieciešamas ēkas pārbūve izmaksās 3 miljonus eiro, šis projekts uzvarējis Vides investīciju fonda konkursā un saņems 1,4 miljonus no Emisijas kvotu naudas. 1,6 miljonus maksās pašvaldība. Sākotnējo skiču projektu izstrādāja SIA "Campaign". Uz šī skiču projekta pamata pašvaldība izsludināja būvniecības un projektēšanas iepirkumu. Tajā uzvarēja firmu apvienība, kuras sastāvā ir arī uzņēmums "Campaign", vēsta raidījums.

Darbi aizkavējās, bet pašvaldības vadība mainījās. Izvērtējot dārgo bibliotēkas projektu, tika atklāts, ka ir saskatāmas interešu konflikta pazīmes izpildītāju pusē. Pašvaldība konstatēja, ka viena persona strādā gan firmā "Campaign", kas uzvarēja būvniecības un projektēšanas konkursā, gan ir īpašnieks uzņēmumam "LBFT", kam celtniecība jāuzrauga. Likums šādu situāciju nepieļauj, skaidro raidījums.

Raidījums arī izpētīja, ka ar projektēšanas uzņēmumu "Campaign" saistīts arī uzņēmums "Cvir", kas pašvaldības uzdevumā sagatavoja konkursa noteikumus projektētāja izvēlei. "Cvir" īpašniece ir Rūta Ligere. Publiskās datu bāzes liecina, ka viņas vīram, uzņēmuma juristam Robertam Ligeram ir ciešas saites ar konkursos uzvarējušās projektētāju firmas "Campaign" valdes locekli Māri Sedlenieku. Abi vienlaikus bijuši kāda uzņēmuma valdē, Roberts Ligers 2014.gadā izsniedzis aizdevumu kompānijai, kurā kapitāla daļas tagad pieder Mārim Sedleniekam. Maija beigās Sedlenieks no "Campaign" valdes ir aizgājis. Tagad šo amatu ieņem Roberta brāļa sieva Edīte Ligere.

Lai gan uzņēmums "Campaign" ir mainījis īpašniekus, tā juridiskā adrese joprojām ir Sedlenieku vecāku mājās.

Publisko iepirkumu likums neaizliedz konkursā piedalīties personām, kas strādājušas pie iepirkuma nolikuma sagatavošanas. Taču tad par to ir jāzina pasūtītājam. Jāraugās, lai šim pretendentam nebūtu priekšrocību un par šo faktu jāinformē citi pretendenti. Talsos tā neesot noticis, norāda "Nekā personīga".

IUB informācija liecina, ka uzņēmums "Campaign" divu gadu laikā ir uzvarējis 60 iepirkumos par projektēšanu, būvuzraudzību un energosertifikāciju. Savukārt "Cvir" šajā periodā ir uzvarējusi astoņos konkursos par juridisko pakalpojumu sniegšanu. Uzvaras iepirkumos, iespējams, ir pat vairāk, jo no 1.marta ir spēkā jauns likums, kas ļauj nepublicēt iepirkumus, kuru summa ir zem 10 000 eiro, vēsta raidījums.

Firmas "Cvir" gatavotajos konkursos "Campaign" uzvarējis arī Stopiņu novadā, Latvijas nacionālajā operā un baletā, Rīgas stila modes un profesionālajā vidusskolā un vēl vismaz desmit citās iestādēs vai pašvaldībās. IUB skaidro, ka var reaģēt tikai uz sūdzībām par iespējamiem negodīgiem konkursiem. Šādas aizdomīgas vienošanās varētu vērtēt arī Konkurences padome, taču tā varot reaģēt, tikai rakstot brīdinājuma vēstules iestādēm, ka tā nav labā prakse.