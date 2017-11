SIA "Izdevniecība Rīgas Viļņi" nosaukta par nozares izcilnieku TOP 500 Latvijas lielāko uzņēmēju sarakstā

Izdevniecībai 2016. gadā izdevās kāpināt uzņēmuma apgrozījumu par teju diviem procentiem, kā arī noslēgt gadu ar peļņu.

Labos rādītājus komentē SIA "Izdevniecība Rīgas Viļņi" valdes priekšsēdētāja Aija Šmidre:

SIA "Izdevniecība Rīgas Viļņi" valdes priekšsēdētāja Aija Šmidre.

Ar ko skaidrojat uzņēmuma labos 2016. gada rezultātus?

Drukātās preses tirgum gadu no gada ir lejupslīdoša tendence, kas skaidrojama galvenokārt ar demogrāfisko situāciju valstī un zemo iedzīvotāju pirkstpēju, kā arī atsevišķu mediju, īpaši krievu valodā, piedāvāto nesamērīgi zemo cenu. Līdz ar to, lai varētu šajā tirgū konkurēt, mūsu komanda kvalitatīvi, radoši strādā, ne tikai radot ilgstoši izdotos izdevumus, kā, piemēram, "Rīgas Viļņi", kas tiek izdots jau 60 gadus, bet nepātraukti lasītājam piedāvājot kaut ko jaunu; 2016. gadā tas bija žurnāls "9Vīri". Tāpat mēs cenšamies ielauzties citu valstu tirgū, jau vairākus gadus veiksmīgi darām to Lietuvā un Igaunijā, pagājušo gadu mēģinājām iekarot Somiju, Vāciju. Apzinoties, ka mainās mūsu lasītāju paradumi, 2016. gadā lielus līdzekļus esam investējuši portāla jauns.lv attīstībā, to modernizējot. Mūsu panākumu atslēga ir komanda, kurai ir idejas un kura nebaidās no jauniem izaicinājumiem, nebaidās arī kļūdīties!

Ko no uzņēmuma varētu mācīties citi nozarē un Latvijas biznesā vispār?

Manuprāt, svarīgi ir darīt to, kas tev patīk un kas padodas. Tad arī viss notiek! Jāsaprot, ka nevienu mirkli nevar apstāties un nedomāt par attīstību, nepielāgojoties dažādiem apstākļiem, nemeklējot izeju no bezizejas. Nepārtraukti jāanlizē savi darba rezultāti, konkurentu, tirgus attīstība un tendences pasaulē.

Nedrīkst baidīties no jauniem izaicinājumiem, varbūt pat trakām idejām. Pieļautās kļūdas neuztvert kā pasaules galu, bet tās izanalizēt un ķerties pie jaunu ideju realizēšanas.

Kādu prognozējat 2017. gadu?

Šo gadu prognozējam līdzīgu, atšķirībā no iepriekšējā gada labāki rezultāti ir reklāmas jomā, kā arī pirmos augļus mums nes pagājušajā gadā investētie līdzekļi portāla attīstībā. Taču, neraugoties uz to, uz īpaši labu rezultātu nelolojam cerības, jo ražošanas un piegādes izmaksas pieaug, bet cenas saviem produktiem un pakalpojumiem mēs nevaram celt, jo tad daudzi mūsu lasītāji vairs tos nevarēs atļauties.

SIA "Izdevniecība Rīgas Viļņi" izdod 15 žurnālus, dažādām tēmām veltītus speciālizdevumus, kā arī 4 laikrakstus, aptverot latviešu, krievu un arī igauņu, lietuviešu auditoriju. Papildus pamatizdevumiem izdevniecība regulāri piedāvā arī plašu dažādu speciālizlaidumu spektru, kas veidoti noteiktām auditorijas grupām un veltīti īpašiem tematiem. Izdevumu periodiskums – sākot ar nedēļas žurnāliem un avīzēm un beidzot ar mēneša un ceturkšņa izdevumiem.

Izdevniecības paspārnē strādā arī ziņu portāls jauns.lv, kurš saskaņā ar tirgus izpētes kompānijas "Gemius" datiem ir viens no lasītākajiem interneta portāliem Latvijā, kas šogad oktobrī apmeklēts vairāk nekā 5 miljonus reižu.