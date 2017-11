Kokteiļu meistarklases notiks svētku dienās, gaidot apmeklētājus 18. novembrī plkst. 15:00-17:00, 19. novembrī plkst. 17:00-19:00 un 20. novembrī plkst. 15:00-17:00.

Foto: Publicitātes

Latvijas Valsts dzimšanas diena ir zīmīgs iemesls sevis un savu tuvinieku palutināšanai, iegādājoties kvalitatīvus alkoholiskos dzērienus, īpaši ja tādi pasaulē izplatīti zīmoli kā viskijs Chivas Regal, šampanietis G.H.Mumm, Martell konjaks, Four Roses burbons u.c.

Svētkus ikviens var radīt sev pats, pagatavojot labu kokteili no iecienītākā dzēriena. Vai esat kādreiz garšojuši Old Fashioned kokteili ar Four Roses burbonu vai Manhattan/Rob Roy ar Chivas Regal viskiju? Šos un citus kokteiļus jūs varat iemācīties pagatavot pats, mācoties no Latvijā atzīta dzērienu eksperta Edgara Grišuļa.

Foto: Publicitātes

“Supreme” pop-up veikals atrodas TC Spice otrajā stāvā, blakus ēdināšanas restorānam “Lido”. “Supreme” pop-up veikals ir atvērts katru dienu no plkst. 10:00 – 22:00 un gaidīs pircējus līdz pat 31.decembrim ieskaitot.

Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.