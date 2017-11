Tas viss meta šaubas pār LAU darbības caurspīdīgumu un tās darbinieku iespējamo negodprātību. LAU sabiedrisko attiecību speciālists Miks Lūsis portālam Kasjauns.lv sniedza atbildes uz „kutelīgajiem” jautājumiem.

- LAU valdes locekļa Gunta Karpa dēls Valters Karps, znots Jānis Pirsmo un medību biedrs Māris Ērglis strādā LAU un it kā daļai no viņiem nav atbilstošas izglītības. Kā jūs to komentētu?

- Līdzīgi kā dzelzceļa un meža nozares uzņēmumos arī ceļu nozares specifika ir tāda, ka profesijas noslēpumi, zināšanas un pieredze, un pat domāšanas veids un uztvere tiek nodoti no paaudzes paaudzē, tādēļ nozarei ir raksturīga situācija, ka tajā strādā ģimenes vai pat dinastijas. LAU ir darba devējs vairāk nekā 1300 darbiniekiem visā Latvijā, un uzņēmumā kopā strādā vairāk nekā 80 ģimenes, piedevām mūsu uzņēmumā noteikti ir vēl tādas ģimenes, kurās kāds no to locekļiem strādā arī citā ar nozari saistītā uzņēmumā. Mēs lepojamies ar to, ka LAU darbinieku saimē ir ģimenes, kas nodrošina pēctecību zināšanu nodošanā.

Pirmkārt, lēmumus par LAU darbinieku ģimenes locekļu darba tiesiskajām attiecībām (slēdz, groza vai izbeidz darba līgumus), darba samaksu (tās grozīšanu) un tā tālāk, pieņem citas valsts amatpersonas, normatīvie akti netiek pārkāpti.

Otrkārt, LAU ir liels uzņēmums – ceļu uzturēšanu nodrošina 26 nodaļas visā valsts teritorijā, 65 LAU ražošanas atbalsta bāzes un 52 iecirkņi.

Valters Karps strādā LAU Gulbenes nodaļā brigadiera amatā, viņam ir augstākā izglītība. Darba līgumu noslēdza, kā arī ar darba tiesiskajām attiecībām saistītos nosacījumus nosaka Alūksnes ceļu rajona vadība. Saskaņā ar amata aprakstu brigadiera amatam nepieciešama vidējā izglītība.

Jānis Pirsko strādā LAU Valmieras ceļu rajona mehāniķa amatā. Darbā tika pieņemts, pamatojoties uz izsludinātā konkursa rezultātiem. Stājoties darba attiecībās, Pirsko nebija radniecīgās attiecībās ne ar vienu no LAU darbiniekiem. Saskaņā ar amata aprakstu mehāniķa amatam nepieciešama vidējā izglītība un profesionālie kursi.

Māris Ērglis strādā LAU Valmieras nodaļas vadītāja amatā, izglītība un darba pieredze atbilst amata veikšanai nepieciešamajām prasībām. Pamatojums viņa pieņemšanai darbā bija atlases rezultāts, kā arī ilggadīga pieredze Burtnieku novada pašvaldības izpilddirektora amatā, tas ir - vadītāja prasmes, pieredze novada infrastruktūras pārraudzībā un uzturēšanā, pieredze publiskā iepirkuma jomā.

- Tāpat LAU strādā Alūksnes ceļu rajona direktora Raita Niedras dēls Roberts un meita Santa. Vai tā tiesa?

- Gan Roberts Niedra, gan Santa Niedra strādā cita ceļu rajona direktora pakļautībā, un ne tieši, ne pastarpināti nav pakļauti Raitim Niedram.

Roberts Niedra strādā LAU Salacgrīvas iecirknī darbu vadītāja amatā. Darba līgumu ar viņu noslēdza, kā arī ar darba tiesiskajām attiecībā saistītos nosacījumus nosaka Valmieras ceļu rajona vadība. Santa Niedra strādā LAU Limbažu nodaļā uzskaitveža amatā, darba līgumu noslēdza, kā arī ar darba tiesiskajām attiecībā saistītos nosacījumus nosaka Valmieras ceļu rajona vadība.

- Vai šāds amatu sadalījums nav par pamatu aizdomām interešu konfliktam un korupcijai?

- Uzņēmumā amatu sarakstu ceļu rajoniem nosaka un apstiprina uzņēmuma valde. Pamatojoties uz valdes apstiprināto ceļu rajona amatu sarakstu, ceļu rajona direktors slēdz, groza vai izbeidz darba tiesiskās attiecība ar ceļu rajona darbiniekiem, tajā skaitā pieņem lēmumus par darba samaksu un atvaļinājumu.



Pamatojoties uz likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 2. pantu (likuma mērķis), ir nodrošināt valsts amatpersonu darbību sabiedrības interesēs.

Ceļu rajonā valsts amatpersonas statuss ir ceļu rajona direktoram un direktora vietniekam, savukārt, iepriekš minētie LAU darbinieki nav valsts amatpersonas statusā. Uzņēmuma rīcībā nav tādu faktu, kas liecinātu, ka Valmieras vai Alūksnes ceļu rajona vadības darbībās būtu saskatāma interešu konflikta situācija. Ņemot vērā to, ka lēmumus par LAU darbinieku ģimenes locekļu darba tiesiskajām attiecībām pieņem citas valsts amatpersonas, nav pamata aizdomām par interešu konfliktu vai korupciju.

- Šovasar Satiksmes ministrija veica LAU saimnieciskās darbības pārbaudi. Vai tajā tika konstatēti kādi būtiski pārkāpumi, kas varētu būt par pamatu aizdomām par ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu?

- Satiksmes ministrijas šogad veiktajās LAU saimnieciskās darbības pārbaudēs nav konstatēti tādi būtiski pārkāpumi, kas varētu būt par pamatu aizdomām par ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu.

- Šovasar no darba atkāpās LAU valdes priekšsēdētājs Vladimirs Kononovs. Vai pamats viņa aiziešanai varētu būt Satiksmes ministrijas veiktā pārbaude LAU?

- LAU valdes priekšsēdētājs Vladimirs Kononovs 2017.gada 1.augustā paziņoja par valdes priekšsēdētāja amata atstāšanu personīgu iemeslu dēļ. Kononova kungs uzņēmumā vairs nestrādā.

- Vai Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB), policija vai kāda cita institūcija nav ierosinājusi kādu lietu par LAU, ka tajā atklāts interešu konflikts, saimnieciskā izšķērdība vai kāda cita nelikumība?

- LAU rīcībā nav KNAB pieņemtu lēmumu par LAU atklātu korupciju, interešu konfliktu vai saimniecisko izšķērdību. Par KNAB, policijas vai kāda cita institūcijas ierosinātajām lietām pret LAU likumā noteiktajā kārtībā informācija ir pieprasāma attiecīgajai iestādei/institūcijai. Līdztekus ārējiem kontrolējošiem orgāniem arī LAU iekšējais audits gadā veic vidēji 9-12 auditus, lai konstatētu, vai uzņēmums darbojas atbilstoši tam noteiktajām prasībām un sniedz ieteikumus saimnieciskās darbības uzlabošanai un risku mazināšanai.

Uz Kasjauns.lv jautājumu, vai KNAB nav ierosinājis kādu lietu par LAU, ka tajā varētu būt atklāts interešu konflikts, saimnieciskā izšķērdība vai kāda cita nelikumība, KNAB galvenā speciāliste sabiedrisko attiecību jautājumos Laura Dūša atbildēja: „Informējam, ka ziņas par iestādes rīcībā esošo informāciju un tās pārbaudēm nav izpaužamas, lai netraucētu un nekavētu pārbaužu veikšanu un plānoto pasākumu īstenošanu. Papildus informējam, ka KNAB savas kompetences ietvaros izvērtēs sniegto informāciju”.