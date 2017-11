Lielākais izsolē piedāvātais dimants pārdots par rekordcenu

163,41 karātu smagais nevainojamais D krāsas dimants, kas ir daļa no smaragdu un dimantu kaklarotas "The Art of Grisogono", tika pārdots "Christie's" rudens dārglietu izsolē par minēto rekordsummu.

Šī ir "jauna pasaules rekordcena D krāsas dimantam izsolē," sacīja "Christie's" starptautiskās dārglietu nodaļas vadītājs Rahuls Kadakija.

163,41 karātu smagais nevainojamais D krāsas dimants ir daļa no smaragdu un dimantu kaklarotas "The Art of Grisogono". (Foto: EPA/LETA)

D ir augstākā krāsas pakāpe dimantiem un nozīmē, ka šis dārgakmens ir pilnīgi bezkrāsains un tātad ļoti rets.

Vairāksolīšana sākās ar 20 miljoniem Šveices franku un noritēja diezgan strauji, līdz kaklarota ar šo dimantu tika pārdota vairāksolītājam pa telefonu, kurš vēlējās palikt anonīms.

Šis D krāsas 11A tipa dimants, kuram nav nekādu defektu, ir iegūts no 404 karātu smaga neapstrādāta dimanta, kas tika atrasts 2016.gada februārī Lulo raktuvē Angolā. Tas bija 27.lielākais neapstrādātais baltais dimants, kāds jebkad atrasts.

Neapstrādātais dimants tika analizēts Antverpenē un slīpēts Ņujorkā. Šveices luksusa juvelierizstrādājumu firmas "de Grisogono" darbinieki izveidoja 50 dažādus projektus šī dimanta izmantošanai, līdz izvēlējās to iekļaut asimetriskas kaklarotas centrā.

Otrdien notikušajā izsolē uzmanību piesaistīja arī liels sārts dimants, kad savulaik bijis daudzu Francijas karaļu un imperatoru, tostarp Napoleona, kroņos. Tas tika pārdots par 14,4 miljoniem Šveices franku (12,3 miljoniem eiro) anonīmam vairāksolītājam.

Šis dimants "Le Grand Mazarin" ir nosaukts par godu itāļu izcelsmes kardinālam, diplomātam un mākslas kolekcionāram Žilam Mazarīnam (Džulio Mazarīni), kurš bija Francijas Pirmais ministrs no 1642.gada līdz savai nāvei 1661.gadā. Viņš savā testamentā novēlēja šo un arī citus dimantus Francijas karalim Luijam XIV.

Sārtais dimants, kas iegūts Golkondas raktuvēs Indijā, ir mirdzējis Francijas karaļu Luija XV un Luija XVI, imperatoru Napoleona I un Napoleona III, un ķeizarienes Eiženijas kroņos.

To izsolē pārdeva privāts kolekcionārs, kura identitāti "Christie's" neizpauda.