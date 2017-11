Balstoties uz aptaujas datiem, 50% kanādiešu apgalvo, ka būtu gatavi dalīties maltītē ar HIV pozitīvu cilvēku. Līdz ar restorāna atvēršanu, kanādiešu labdarības organizācija cer salauzt sabiedrībā pastāvošos stereotipus saistībā ar HIV pacientiem.

HIV atbalsta fonda pārstāve uzsvēra, ka cilvēkiem ir dziļi iesakņojušies stereotipi par HIV pozitīviem pacientiem, turklāt, tas neesot nekas pārsteidzošs.

Toronto restorānā, kur visa komanda ir HIV inficēta, redzami informatīvi paziņojumi, piemēram: “Es dabūju HIV no pastas – teica neviens, nekad!”

HIV izplatās vienīgi tad, ja inficēta cilvēka bioloģiskie šķidrumi nonāk saskarē ar vesela cilvēka asinīm. Inficēties nav iespējams ar kopīgiem traukiem, ēdienu, vai ādas saskari.

Restorāns jau apkalpojis ap 200 klientu. Tas sadarbojas ar slavenību šefpavāru Metu Basilu, kurš palīdzējis izveidot ēdienkarti un apmācīt pavāru komandu.

Dažu nedēļu laikā netradicinālais restorāns izraisījis lielu cilvēku interesi. Viens no restorāna pavāriem atklāj, ka jūtas lepns, ka var būt daļa no komandas, nojaucot šķēršļus un izolāciju, kādu sabiedrībā izjūt HIV pozitīvi cilvēki, vēsta "The Independent".