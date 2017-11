Tikmēr 1% aptaujāto Latvijā visu algu saņem aploksnē.

Aptaujā "Vai saņemat visu algu oficiāli?" 7% respondentu atklājuši, ka lielākā daļa no algas tiek maksāta oficiāli, tikmēr 6% aptaujāto norādījuši, ka lielāko daļu no algas saņem aploksnē.

Salīdzinot situāciju gada laikā, ir samazinājies to strādājošo skaits, kuri visu algu saņem aploksnē, norādīja "CV Market" pārstāvji.

Pērn tādi bija 4% no visiem aptaujātajiem. Savukārt šogad ir palielinājies respondentu skaits, kuri norādījuši, ka lielāko daļu no samaksas saņem aploksnē. Pērn šādu atbildi sniedza 4%. Tikmēr to strādājošo skaits, kuru visa alga vai lielākā daļa no tās ir oficiāla, praktiski nav mainījies. Arī pirms gada 86% aptaujāto visu algu saņēma oficiāli, bet 6% - lielāko daļu no tās.

Aptauja arī liecina, ka daļu algas vai visu samaksu aploksnē biežāk saņem vīrieši nekā sievietes. Lielāko daļu algas oficiāli vai aploksnē pārsvarā saņem finanšu nozarē, asistēšanas un administrēšanas, kā arī klientu apkalpošanas jomā un pārdošanas nozarē strādājošie. Tikmēr tie aptaujas dalībnieki, kuri norādījuši, ka visu mēneša samaksu saņem aploksnē, visbiežāk pārstāv ražošanas un transporta, loģistikas nozares.

CV Market aptaujā interneta vidē veikta no 20.oktobra līdz 2.novembrim. Kopumā aptajā piedalījās 779 respondenti vidēji vecumā no 20 līdz 55 gadiem.