Radīts 2018. gada kalendārs grāmatu draugiem

Kalendārs īpašs ar savu formātu, to veido A4 izmēra rāmītis un 12 attēli, viens attēls katram mēnesim. Un kā jau rāmīti, to var likt gan pie sienas, gan novietot uz jebkuras virsmas, iekļaujot to telpā kā dizainā elementu, kas katru mēnesi priecēs ar jaunu attēlu.

Bookish dizains ir vienkāršs un askētisks. Kalendāra ilustrācijas ir gan burtiskas, gan simboliskas, taču galvenokārt tās nes atmiņas un sajūtu par izlasīto. Ilustrāciju mērķis ir atgādinātu par varoņiem, notikumiem un domām, kas radās lasot.

Kalendārs pieejams gan latviešu, gan angļu valodā.

Kalendārs nopērkams BookiSh mājaslapā https://bookishdesign.net/products/calendar-2018

Kā arī drīzumā būs atrodams vairākos Rīgas dizaina preču veikaliņos.

BookiSh aktivitātēm var sekot līdzi Facebook lapā, kā arī Instagram un Pinterest kontos.