Biznesa ideju konkursa “Ideju kauss” lektore: dalībnieki ir ļoti mērķtiecīgi un vēlas būt noteicēji savā dzīvē

Paralēli tam notiek arī vebināri, kuru laikā tiešsaistē dalībnieki apgūst tirgus izpēti, digitālo un satura mārketingu, finanšu analīzi un plānošanu, kā arī prezentācijas prasmes un citus biznesa vidē nozīmīgus tematus. Tos nodrošina konkursa akadēmiskie partneri – Rīgas Ekonomikas augstskola un Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte.

Vebināri norisinājās no 7. oktobra un noslēgsies 11. novembrī, kad notiks arī konkursa otrā atlases kārta, nosakot 12 finālistus. Novembra beigās finālisti piedalīsies īpašā divu dienu darbnīcā, kur apgūs nepieciešamās prasmes konkursa fināla prezentāciju sagatavošanai. Tās žūrijas komisija vērtēs decembra sākumā.

Kā atzīst viena no vebināru lektorēm, Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes pasniedzēja un pētniece, kura specializējas praktiskā uzņēmējdarbībā, starptautiskā vadībā un tūrismā – Kristīne Bērziņa, konkursam iesniegtās idejas iepriekš tikušas pamatīgi ģenerētas, ir ļoti apdomātas un lolotas: “Turklāt, kaut to autori lielākoties jau strādā labi nodrošinātos darbos vai ieņem labi apmaksātus amatus, var redzēt, ka ar šo iesniegto ideju palīdzību viņi aizrautīgi vēlas panākt tādu rezultātu, lai paši būtu sev noteicēji dzīvē, nevis strādāt pie kāda cita.”

Viņa norāda, ka vebināri ir lielisks veids, kā dalībniekiem nodrošināt klātbūtnes efektu. “Klātienē sniegto informāciju var labāk uztvert, tajā pašā laikā šai attālinātajai apmācībai ir tāda būtiska priekšrocība, ka dalībnieki tiešsaistē var uzdot sev interesējošos jautājumus, ko varbūt neuzdrošinātos vai kautrētos darīt, piemēram, atrodoties auditorijā. Tāpat sarakstes iespēja starp lektoru un klausītājiem ir ļoti ērta un operatīva, un pēcāk arī jebkurā laikā ir iespējams noskatīties ieraksta atkārtojumu, ja tiešraides brīdī kaut kas palicis neskaidrs. Bieži vien, klausoties otro vai pat trešo reizi, var saklausīt detaļas, kas pirmajā mirklī palaistas garām. Iespēja apmācības veikt attālināti jo sevišķi nozīmīgi ir tiem dalībniekiem, kuri dzīvo vai strādā ārpus Rīgas, jo nav nepieciešamības tik bieži braukt uz galvaspilsētu, tādējādi ietaupot laika, transporta, finanšu un citus resursus.”

K. Bērziņa uzskata, ka konkursantiem savas biznesa idejas attīstīšana soli pa solim, gatavojoties katram vebināram un veidojot kanvas, mārketinga plānu un sakārtojot finanses, ir kā “pozitīvā pātaga”, kas stimulē neatkāpties un iet uz priekšu. “Ir biznesa ideju autori, kuriem šādi ārējie motivēšanas rīki nav nepieciešami, bet pēc pieredzes zinu, ka vairumam tos vajag. Šo konkursu varētu raksturot ar vārdiem kā “garšīgs burkāns” un “pozitīvā pātaga”, proti, apmācību laikā iegūtās zināšanas un prasmes, kā arī naudas balvas tik tiešām salīdzināmas ar “garšīgu burkānu”, kāpēc ir vērts pieteikties “Ideju kausam”.”

“Pats svarīgākais ir būt pozitīvi noskaņotam, mums Latvijā ir daudzi lieliski jauno ideju ģeneratori – tādēļ tikai uz priekšu!” lektore novēl konkursantiem un iedrošina arī tos, kuri šogad konkursam nepieteicās vai vēlas to darīt nākamgad.

Atgādināms, ka konkursa vērtēšanas komisiju veido vairāk nekā 30 eksperti un uzņēmēji ar pieredzi dažādās nozarēs – būvniecībā, finanšu, mārketinga, tehnoloģiju, kultūras, modes un citās jomās, un to ikdiena saistīta ar inovācijām un to attīstīšanu, darbu ar topošajiem un jaunajiem uzņēmējiem, kā arī ar akadēmisko darbu Latvijas augstskolās.

Konkursa apbalvošanas ceremonija norisināsies 14. decembrī, kad tiks paziņoti uzvarētāji, kuriem kopējais atvēlētais balvu fonds ir 15 tūkstoši eiro uzņēmējdarbības uzsākšanai. Pirmās vietas ieguvēji saņems 7000 eiro, otrās vietas īpašniekiem pienāksies 5000 eiro un trešās vietas ieguvējiem – 3000 eiro. Konkurss “Ideju kauss” pēc triju gadu pārtraukuma notiek jau devīto reizi, un šogad tas tiek rīkots LIAA projekta “Inovāciju motivācijas programma” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Konkursa rīkotājpartneris ir SIA “Media Profile”.

Konkursā var piedalīties ikviens, kurš sasniedzis 17 gadu vecumu un ir gatavs uzsākt uzņēmējdarbību, īstenojot savu biznesa ideju Latvijas vai pasaules mērogā. Īpaši tika aicinātas pieteikties ideju autoru komandas, jo jebkura veiksmes stāsta pamatā ir komandas darbs.

Kā vēstīts, “Ideju kausā 2017” no augusta nogales līdz septembra vidum pieteicās 332 dalībnieki ar 150 idejām, no kurām vērtēšanas komisija dalībai nākamajā kārtā izvirzīja 78 biznesa idejas. Lielākā daļa ideju tika iesniegtas IT, dizaina, pārtikas preču, ēdināšanas un izglītības nozarēs. Pieteikumi saņemti arī ar idejām par bērnu rotaļlietu, lauksaimniecības, medicīnas un veselības, sporta, tirdzniecības, tehnoloģiju un tūrisma preču un pakalpojumu izveidi.

Konkursa noteikumus un plašāku informāciju iespējams atrast mājaslapā www.idejukauss.lv.