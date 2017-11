Maksātnespējas process pasludināts 31.oktobrī, bet 2.novembrī attiecīgais ieraksts veikts komercreģistrā. Kreditori savus prasījumus var pieteikt viena mēneša laikā.

Saskaņā ar "Firmas.lv" sniegto informāciju, pieteikumu par AS "Druva food" maksātnespējas procesa pasludināšanu šā gada 10.oktobrī tiesā ir iesniedzis uzņēmums "Time to be" , kas šogad "Druva food" ražotnē izremontēja saldētavu, un šā gada 1.augustā paveiktos darbus nodeva "Druva food", kurš tos pieņēma.

Lai "Time to be" tika izrakstīts rēķins ar piecu dienu apmaksas termiņu, "Druva food" rēķinu 5500 eiro apmērā noteiktajā laikā neapmaksāja un to neizdarīja arī trīs nedēļu laikā pēc saņemtā maksātnespējas brīdinājuma.

Turpretī šā gada 18.oktobrī pieteikumu par AS "Druva food" maksātnespējas procesa pasludināšanu iesniedzis uzņēmuma bijušais izpilddirektors Nerijus Gedeika, kuram "Druva food" nebija pilnībā izmaksājis darba algu 5078,72 eiro apmērā. Tamdēļ izveidojās darba samaksas parāds par vairākiem šā gada mēnešiem no maija līdz septembrim. Pamatojoties uz "Druva food" grāmatvedības nosūtīto paziņojumu, par periodu no šā gada 1.janvāra līdz 4.septembrim Gedeikam bija aprēķināta darba samaksa 39 078,76 eiro apmērā, no kuras pēc valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieturēšanas viņam bija jāsaņem darba samaksa 26 931,12 eiro apmērā. Taču "Druva food" izpilddirektors, ar kuru septembrī pēc abpusējas vienošanās darba līgums tika izbeigts, nav saņēmis no "Druva food" darba samaksas maksājumus 11 957,83 eiro apmērā.

"Druva food" pārstāvis Aldis Ošenieks tiesas sēdē 31.oktobrī atzina pieteikumus un paskaidroja, ka "Druva food" nespēj segt visus kreditoru prasījumus, kā arī uzņēmumam ir nodokļu parāds valstij. Kaut arī "Druva food" ir liels pamatkapitāls, visi pamatlīdzekļi ir ieķīlāti, tiesas sēdē norādīja Ošenieks. Ja maksātnespējas pieteikumu nebūtu iesnieguši kreditori, to būtu izdarījis pats uzņēmums "Druva food". Ošenieks arī teica, ka Gedeikam kā kompānijas izpilddirektoram pēdējā gadā vienīgajam bija tiesības rīkoties ar uzņēmuma finanšu līdzekļiem.

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) izziņa par "Druva food" VID administrēto nodokļu parādu liecina, ka šā gada 7.oktobrī "Druva food" nodokļu parāds valstij sasniedza 209 654,55 eiro.

Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar Civilprocesa likumu, Saldus rajona tiesa izlēma pasludināt "Druva food" maksātnespējas procesu un iecelt "Druva food" maksātnespējas procesa lietā par maksātnespējas procesa administratori Dainu Zaķi.

Aģentūrai LETA neizdevās sazināties ar Ošenieku, lai iegūtu komentārus par uzņēmumam pasludināto maksātnespējas procesu.

"Druvas food" reģistrēta 1994.gadā un uzņēmuma pamatkapitāls ir 2,683 miljoni eiro. Uzņēmuma lielākie īpašnieki ir Igaunijas uzņēmums "Aktsiaselts" (50%), kā arī Aldis Ošenieks (50%), liecina informācija "Firmas.lv". 2015.gadā "Druva food" strādāja ar 2,225 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 10% mazāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa pieauga par 8,1% un bija 139 588 eiro. "Druva food" 2016.gada finanšu rādītāji nav pieejami.