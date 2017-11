VID šobrīd sacēlis kājās visas iesaistītās puses, arī kases aparātus apkalpojošos dienestus un sertificētājus - auditorkompānijas „KPMG" un „Ernst & Young". "Mēs esam tikai sākuši pārbaudes, esam sākuši kopēju darbu ar sertifikācijas institūciju, kur mēs jau skatāmies, vai ir kaut kas sertifikācijā varbūt palaists garām, ko mēs domājam, ka, visdrīzāk, nē, jo tik pat labi varbūt nosertificēts viens aparāts un tik pat labi, piemēram, uzstādīts varbūt pavisam cits aparāts ar to pašu nosaukumu," stāsta VID Nodokļu kontroles pārvaldes direktore Sandra Kārkliņa-Ādmine.

Neatbilstības konstatētas četriem populārākajiem kases aparātiem - tie ir modeļi, kurus sertificēja vienus no pirmajiem. Latvijas Tirgotāju asociācijas (LTA) vadītājs nav pārsteigts par konstatētajām neatbilstībām kā tādām, bet ir pārsteigts, ka tas skāris lielāko daļu iekārtu. "Tie ir četri aparāti, tā ir lielākā daļa no tirgus, tomēr tie ir 80% no tiem jaunpiereģistrētajiem kases aparātiem. Tie ir 14 000," atklāj LTA prezidents Henriks Danusēvičs.

Oktobra beigās vēstulē kases aparātu apkalpotājiem VID informēja, ka, ņemot vērā konstatētās neatbilstības, šos kases aparāta modeļus dienests lietotājiem nereģistrēs līdz brīdim, kamēr tiks noskaidrota situācija. Arī dienesta mājaslapā attiecīgi modeļi izņemti no noteikumiem atbilstošo modeļu saraksta. "Iespējams, varbūt būs jāpārinstalē kaut kāda programmatūra kādos no kases aparātiem, lai nepieļautu pārāk vienkāršas manipulācijas ar aparātiem," pieļauj VID pārstāve. Viņa atklāj, ka pārbaudēs konstatēti gadījumi, kas liecinot par lielu vēlmi manipulēt ar kases aparātu datiem un izvairīties no nodokļu nomaksas. Piemēram, uzstādītais kases aparāts nav sertificēts, lai gan dienestā tas reģistrēts kā prasībām atbilstošs. "Proti, atbilstoši prasībām kases aparāts viņš tā kā tiek reģistrēts, bet kad mēs paskatāmies, kas patiesībā ir uzstādīts, uzstādīts pavisam cits kases aparāts."

Līdzīga mānīšanās notikusi arī ar kases aparātiem, kuriem bija jānomaina tikai programmatūra. Konstatēti arī būtiskāki pārkāpumi, tie saistīti ar manipulācijām ar VID izsniegtām plombām, kuru galvenais uzdevums ir novērst iespēju iejaukties kases aparātu datos. "Plombas tiek atstātas un ar tādu domu, ja tur būs kaut ko varbūt, iespējams, vajadzēs izdarīt šajā kases aparātā, tad pēc tam, pēc šīm manipulācijām var salīmēt plombas. Tas nozīmē, ka ir tādi kases aparāti, ar kuriem joprojām var veikt manipulācijas," skaidro Kārkliņa-Ādmine. Ieņēmumu dienestam šobrīd ir aizdomas par kases aparātu apkalpojošo dienestu negodprātīgu rīcību. Ja to apliecinās arī turpmākās pārbaudes, vairākiem apkalpojošiem dienestiem draud izslēgšana no biznesa. Bet, ja ieņēmumu dienests secinās, ka neatbilstības ir visaptveroša problēma, iespējams, uzņēmumiem kases aparāti atkal būs jānomaina.

Lielākā kases aparātu kompānijas „CHD" tehniskais direktors Ritvars Zvīders LNT pauda neizpratni par atklātajām neatbilstībām, jo tā ražojumus sertificējuši auditori un pārbaudījis pats ieņēmumu dienests. Savukārt tirgotāju asociācijas vadītājs uzskata, ka pašreizējā haosā pie vainas ir uzrakstītie tehniskie noteikumi, kas ir unikāli un grūti izpildāmi. Turklāt nevajadzēja piesaistīt uzņēmējiem dārgi izmaksājušo privāto starpnieku sertificēšanā, bet līdzīgi kā citās valstīs visu uzticēt ieņēmumu dienestam. "Ir apstiprinājies tas, ko mēs esam teikuši, ka šādas te liekas barotavas, kas ir iekārtotas kādu cilvēku savtīgās interesēs, viņas kaitē uzņēmējdarbībai," norāda Danusēvičs.

Asociācija pēc divām nedēļām vēl tiksies ar finanšu ministri. Tirgotāji cer, ka tiks pieņemts kāds politisks lēmums, tajā skaitā, lai kases aparātus turpmāk sertificē ieņēmumu dienests un lai tiktu pārskatīts ieviešanas termiņš.