PTAC ziņo par kuriem finanšu pakalpojumu sniedzējiem saņemtas visvairāk sūdzības

Tostarp 2017.gada pirmajos sešos mēnešos 142 gadījumos PTAC vērsušies patērētāji, 34 gadījumos juridiskas personas un 13 gadījumos valsts institūcijas, tajā skaitā arī ārvalstu.

Pēc PTAC datiem, patērētāju rakstveida sūdzību vai iesniegumu skaits 2017.gada pirmajā pusgadā salīdzinājumā ar 2016.gada pirmo pusgadu ir palielinājies par 26 jeb 22,4%. Patērētāji šogad pirmajā pusgadā 81 gadījumā PTAC sūdzējušies par parādu atgūšanu, 35 gadījumos - par kreditēšanas jomu, 17 gadījumos - par citiem finanšu pakalpojumiem un deviņos gadījumos - par apdrošināšanas jomu.

Savukārt komersantu sūdzību vai iesniegumu skaits gada laikā samazinājies par 26 jeb 43,3%, bet valsts iestāžu iesniegumu skaits palielinājies par vienu.

No kredītiestādēm visvairāk sūdzību ir saņemts par "Swedbank" un "Nordea Bank" Latvijas filiāli - trīs sūdzības par katru, par "DNB Banku" (šobrīd "Luminor Bank"), "BigBank" Latvijas filiāli un "Ferratum Bank" ir saņemtas divas sūdzības par katru, bet par "ABLV Bank", likvidējamo "Latvijas Krājbanku" un likvidēto "GE Money Bank" saņemta viena sūdzība par katru.

No nebanku kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem nemainīgi, visvairāk - deviņas sūdzības - ir saņemtas par lielākā tirgus dalībnieka "4finance" grupas uzņēmumiem, tajā skaitā par pašu "4finance" saņemtas četras sūdzības, par "Ondo"- trīs sūdzības, bet par "Vivus" - divas sūdzības. Tāpat trīs sūdzības par katru no sabiedrībām saņemtas par "Aizdevums.lv", "Inbank līzings", "InCredit Group" un divas sūdzības par katru no sabiedrībām saņemtas par "Latvijas hipotēka", "Swedbank līzings" un "Mogo".

No parādu ārpustiesas atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem visvairāk sūdzību 2017.gada pirmajā pusgadā ir saņemts par "Vienotais norēķinu centrs" - 40, kamēr par "Julianus Inkasso Latvija" saņemtas 10 sūdzības, par "Paus Konsults" saņemtas deviņas sūdzības, bet par "Creditreform Latvija" saņemtas sešas sūdzības.

Savukārt par apdrošināšanas sabiedrībām ir saņemtas kopumā deviņas sūdzības, no kurām divas bijušas par risku apdrošināšanas kompāniju "Baltijas apdrošināšanas nams".

Paralēli saņemtajiem iesniegumiem jeb oficiālajām sūdzībām, PTAC tiek saņemti arī patērētāju e-pasti ar sūdzībām un jautājumiem, uz kuriem tiek sniegtas neoficiālas atbildes jeb konsultācijas. Vienlaikus tiek sniegtas klātienes un telefoniskās konsultācijas saistībā ar patērētāju tiesību aizsardzības jautājumiem finanšu pakalpojumu jomā.

Papildus PTAC sniedz konsultācijas finanšu pakalpojumu sniedzējiem - komersantiem saistībā ar finanšu pakalpojumu sniegšanu patērētājiem, atsevišķu kredītu līgumu noteikumu, reklāmu un esošās vai plānotās komercprakses atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Šogad pirmajā pusgadā no PTAC kopumā sniegtajām 1248 konsultācijām par finanšu pakalpojumiem visvairāk, proti, 384 konsultācijas (31%) sniegtas par parādu ārpustiesas atgūšanas pakalpojumiem, 298 (24%) par patērētāju kreditēšanas līgumu noteikumiem un 264 (21%) par dažāda veida finanšu pakalpojumiem un finanšu pakalpojumu līgumiem.