"Sony" radījusi mehānisku cilvēka labāko draugu, kam dots nosaukums "Aibo"

Mehāniskais cilvēka labākais daugs ir 180 mm plats un 293 mm garš, tā acis aprīkotas ar organiskām gaismas diodēm (OLED), turklāt tas aktīvi kustas aptuveni divas stundas pēc pilnīgas trīs stundu uzlādes.

Interesentiem par "Aibo" nāksies šķirties no 1439.39 Eiro. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Tam ir arī divas kameras, kurās iestrādāta sejas atpazīšana, lai robots varētu identificēt tā īpašnieku. "Aibo" kopumā ir 22 motori, kas nodrošina tā kustību. Robota īpašnieki var to sinhronizēt ar viedtālruņu aplikāciju, kas saucas "My Aibo", kas ļauj tiem spēlēties ar mehānisko draugu attālināti. Trešdien vēlāk sāksies robota iepriekšpārdošana. Interesentiem par "Aibo" nāksies šķirties no 190 000 jenām (1439.39 Eiro). Iepriekš pasūtīto robotu izsūtīšana klientiem tiks sākta 2018. gada 11.janvārī.