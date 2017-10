Latvija "Doing Business" reitingā noslīd uz 19.vietu

Pērn Latvija šajā reitingā ieņēma 14.vietu. Savukārt Lietuva reitingā no 21.vietas iepriekš pakāpusies uz 16.vietu, bet Igaunija saglabājusi 12.vietu.

Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu vidū Latvija ieņem 8.vietu, piekāpjoties Īrijai, Lietuvai, Somijai, Igaunijai, Zviedrijai, Apvienotajai Karalistei un Dānijai.

Ekonomikas ministrijā (EM) skaidroja, ka izmaiņas reitinga valstu izkārtojumā šogad galvenokārt skaidrojamas ar reformām, kas pētījuma veikšanas periodā stājušās spēkā citās reitingā iekļautajās valstīs. Savukārt Latvijā patlaban aktīvi tiek īstenotas "Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plānā" ietvertās reformas un to rezultāti atspoguļosies nākamo gadu "Doing Business" reitingos.

Valstu pozīciju reitingā nosaka, iegūtos punktus salīdzinot ar labāko rezultātu. Latvijai attiecība pret labāko reitinga rezultātu kopumā mainījusies tikai par 0,79 procentpunktiem. Turpretī, piemēram, kaimiņvalsts Lietuva attiecībā pret labāko rezultātu ieguvusi par 1,05 procentpunktiem vairāk nekā iepriekš. Lietuvā ieviesti mehānismi, kas Latvijā jau pastāv - veiktas būtiskas reformas tādās jomās kā būvniecība, elektrības pieslēgumi, mazākuma investoru aizsardzība un nodokļu nomaksa.

Pasaules Bankas aptaujātie respondenti Latvijā atzinīgi novērtējuši uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējas, kur Latvija reitingā no 22.vietas pakāpusies uz 21.vietu, nodokļu nomaksu, kur Latvija no 15.vietas pakāpusies uz 13.vietu, kā arī līgumsaistību izpildi, kur Latvija no 23.vietas pakāpusies uz 20.vietu.

Turpretī kritumu Latvija piedzīvojusi pozīcijās "Būvniecības atļaujas", "Elektrības pieslēgums" un "Maksātnespēja".

Pasaules Bankas "Doing Business" reitings kvantitatīvi mēra un salīdzina 190 pasaules valstu regulējošos nosacījumus un procedūras, kas attiecas uz vidējo un mazo uzņēmumu desmit dzīves cikla posmiem, izmatojot standartizētus scenārijus.

Reitingā tiek vērtētas formālās procedūras, kas veicina vai ierobežo uzņēmējdarbības aktivitāti lielākajā pilsētā - valsts uzņēmējdarbības centrā. "Doing Business" paļaujas uz respondentu viedokļiem. Latvijā tie ir kopumā 45 respondenti no nevalstiskā un valsts sektora.

Latvijā "Doing Business" reitings tiek izmantots kā reformu novērtēšanas rīks, kas ļauj iezīmēt prasības, kurās administratīvais slogs ir pārāk liels, proti, ļauj salīdzināt administratīvo procedūru skaitu un ilgumu to izpildei un saistītās izmaksas, kā arī novērtēt uzņēmējdarbības vidi kopumā. Taču metodoloģijas izmaiņu dēļ reitinga rezultāti nav salīdzināmi vairāk kā divu gadu griezumā.