"airBaltic" sāk tiešos lidojumus no Rīgas un Abū Dabī

Jaunais maršruts piedāvā savienojumus pasažieriem, kas ceļo no Baltijas uz AAE galvaspilsētu un uz tālākiem galamērķiem Austrālijā, Āzijā, Āfrikā un Tuvajos Austrumos, kā arī sniedz jaunas ceļošanas iespējas no Abū Dabī uz Eiropu.

Līdz šim pasažieri Rīga-Abū Dabī maršrutā veikuši vairāk nekā 9000 biļešu rezervācijas, un tas ir iecienīts starp ceļotājiem no Latvijas un ārpus tās, jo 30% veikto rezervāciju šobrīd saņemti no tranzīta pasažieriem, galvenokārt no Skandināvijas un Baltijas valstīm.

"airBaltic" novērojusi papildu lidojumu pieprasījumu uz Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta posmu, kas Abū Dabī norisināsies novembra pēdējā nedēļas nogalē.

"airBaltic" veic lidojumus no Rīgas uz Abū Dabī četras reizes nedēļā ar "Bombardier CS300" lidmašīnām. Lidojuma ilgums ir sešas stundas un 15 minūtes. Vienvirziena biļetes cena ir, sākot no 129 eiro, ieskaitot lidostu nodevas un transakcijas maksu.

"airBaltic" nodrošina tiešos lidojumus no Rīgas uz vairāk nekā 60 galamērķiem, piedāvājot savienojumus uz galamērķiem lidsabiedrības maršrutu tīklā Skandināvijā, Eiropā, Krievijā, NVS un Tuvajos Austrumos. Papildus tam "airBaltic" piedāvā tiešos lidojumus no Tallinas un Viļņas.