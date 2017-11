Iekšlietu ministrija izstrādājusi Prostitūcijas ierobežošanas likuma projektu, kas paredz, ka jau no 2019. gada ar prostitūciju varēs nodarboties tikai no 25 gadu vecuma. Tas nozīmē, ka persona par prostitūtu varēs kļūt tikai pēc 25 gadu sasniegšanas. Tai pašā laikā arī izmantot prostitūtas pakalpojumus varēs tikai pēc 25. dzimšanas dienas.

Pašlaik Prostitūcijas ierobežošanas noteikumi noteic: „Ar prostitūciju aizliegts nodarboties nepilngadīgai personai”, respektīvi - no 18 gadu vecuma. Turpmāk šo cenzu plānots paaugstināt par septiņiem gadiem. Ja prostitūcijā tiks pieķertas personas no 18 līdz 25 gadiem, viņām varēs draudēt naudas sods no 150 līdz 1000 eiro, protams, varēs izsprukt cauri tikai ar brīdinājumu.

Pilngadīgo līdz 25 gadu vecumam nodarbošanās ar prostitūciju salīdzinoši ir tas „nekaitīgākais” prostitūcijas noteikumu neievērošanas gadījums. Par citiem draud daudz bargāki sodi. Piemēram, piespiešana nodarboties ar prostitūciju var tikt arī traktēts kā noziegums pret cilvēci, par ko draud arī mūža ieslodzījums. Saprotams, ka nav pieļaujama nepilngadīgo prostitūcija, cilvēku tirdzniecība, nodarbošanās ar prostitūciju HIV inficētām personām, sutenerisms, pagrīdes bordeļu uzturēšana un tamlīdzīgi. Bet kāpēc prostitūcija būs tabu pilngadīgām personām no 18 līdz 25 gadu vecumam?

„Prostitūcija ir atzīstama par novirzi”

Seksologs Dainis Balodis Kasjauns.lv stāsta: „Šāds likums un norma nav slikta, jo cilvēks 25 gadu vecumā ir vairāk nobriedis nekā 18 vai 21 gada vecumā. 25 gados viņš izvērtē vairāk, kāpēc un ko dara? Ir puišeļi, kuriem ir nauda un viņi pērk meitenes. Naudīgajiem puišeļiem, kuriem ir nauda, jādomā savādāk, kā veidot attiecības. Nekādu sliktumu šādā likumā nesaredzu. 25 gadi ir tas vecums, kurā cilvēks „iziet ārā” no vēlīnās jaunības, tu sāc apjaust, ko un kā gribi. Puikas, kuri agrā jaunībā pērk prostitūtas, piedzīvo vilšanos, tā viņiem ir trauma. Ne jau pērkamās meitenes ir tas, ko viņi grib. Viņiem vajag citas attiecības”.

Attiecību konsultants un pārmaiņu treneris Artūrs Šulcs Kasjauns.lv pauda: „Pirmām kārtām jāuzsver, ka prostitūcija ir atzīstama par novirzi, tās nav normālas attiecības. Protams, kādā sabiedrības daļā tā ir izplatīta, bet tai līdzi nāk arī citas novirzes – piemēram, alkohola vai narkotiku lietošana. Aizliegt jau to nevar, tāpēc valsts, ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē, iziet uz kaut kādu kompromisu, jo kaut kādiem spēles noteikumiem ir jābūt uzrakstītiem. Prostitūcija nav adekvāts veids, kā cilvēkam būtu jāuzsāk sava seksuālā dzīve. Tā jāuzsāk ar partneri vienojoties. Katrā ziņā prostitūcija ir ekspluatācija.

Būt par prostitūtu nav normāls darbs, jo šajā gadījumā tiek izmantots ķermenis. Tā ir iesaistīšanās šaubīgā kriminālā vidē, kuras sastāvdaļa ir arī alkohols, vardarbība, šantāža. Tā jaunietim nav labvēlīga vide. 25 gadi ir veselīgs vecuma cenzs, ar kuru valsts deklarē, ka tā grib pasargāt jaunieti. 25 gados cilvēkam jau ir kāda pieredze, briedums un viņš uz dzīvi var paskatīties sapratīgi. Jaunietim attiecības jāveido ar līdzvērtīgu partneri, kurās valda cieņa, mīlestība, romantiskas attiecības... Valsts tādejādi pasaka, ka šādas attiecības ir vērtība. Kaut arī man ir liberāla attieksme pret dažādiem attiecību modeļiem, šo es atbalstu”.

Iekšlietu ministrija: „Nedrīkst pieļaut, ka pēc vidusskolas uzreiz nodarbojas ar prostitūciju”

Iekšlietu ministra Riharda Kozlovska parakstītā likumprojekta anotācijā teikts: „Likuma mērķis ir ierobežot un samazināt prostitūciju, mazināt cilvēku tirdzniecības riskus, aizsargāt indivīda un sabiedrības veselību, labklājību, novērst bērnu un jauniešu iesaistīšanos prostitūcijā, mazināt vardarbības riskus, kas vērsti pret personām, kuras nodarbojas ar prostitūciju, veicināt atteikšanos no nodarbošanās ar prostitūciju un prostitūcijas izmantošanu”.

To, kāpēc prostitūcijai līdz 25 gadiem ir jāuzliek tabu, Iekšlietu ministrija pamato: „Vidēji sabiedriski lietderīgas izglītības iegūšana ilgst līdz 23 gadiem. (..) Teorētiskajā literatūrā atrodami dažādi viedokļi par briedumu, kur kā būtiski kritēriji tiek izcelti loģiskā domāšana, spējas analizēt, vērtēt, rast problēmu risinājumus, spēja integrēt ideālo un reālo, spēja uzņemties atbildību, pieņemt lēmumus, izmantot bērnībā iegūto pieredzi, lai sasniegtu izvirzīto mērķi. Psihosociālās attīstības teorijas pamatlicējs Ēriks Eriksons ir izstrādājis astoņas attīstības stadijas un to lomu brieduma sasniegšanā. Jaunības stadija (19 – 25 gadi), kas ir personas agrīnais brieduma posms, tiek raksturota kā laiks, kad tiek novilktas cilvēka atbildības robežas un sāk valdīt ētiskā apziņa. (..) Faktiski sociālā brieduma sasniegšana ieilgst līdz 21-25 gadu vecumam.

Lai veicinātu jauniešu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību, iekļaušanos sabiedrībā un dzīves kvalitātes uzlabošanos, radot labvēlīgus apstākļus viņu intelektuālajai un radošajai attīstībai, ir nepieciešams aizliegt, ka par personas pirmo nodarbošanos uzreiz pēc vidusskolas pabeigšanas (pilngadības sasniegšanas) kļūst prostitūcija. Vienlaikus jānorāda, ka šāda ierobežojuma noteikšana samazinās to personu skaitu, kuras Latvijā ierodas no trešajām valstīm (piemēram, Ukraina, Baltkrievija), ar mērķi nodarboties ar prostitūciju, kā arī šāds aizliegums nodrošinātu gados jaunu cilvēku tirdzniecības upuru lielāku aizsardzību pret suteneru mēģinājumiem ievilināt tos prostitūcijā „labprātīgi””.

Valdībā vienīgā pret prostitūcijas aizliegumu līdz 25 gadu vecumam protestēja partija „Latvijas attīstībai”, kura vēlējās atstāt līdzšinējo vecuma cenzu – 18 gadi, jo „pilngadīgas personas ir tiesīgas brīvi rīkoties”. „Latvijas attīstībai” iebildumi netika ņemti vērā, to argumentējot jau ar iepriekš izteikto ministrijas viedokli un norādot, ka resursu centrs „Marta” norāda, ka „lielākā daļa (ap 75%) cilvēku tirdzniecības seksuālās ekspluatācijas nolūkos upuri ir sievietes un meitenes vecumā no 13 līdz 25 gadiem, lai varētu saukt pie (krimināl)atbildības arī tās personas, kuras izmanto personu vecumā no 18 gadiem līdz 25 gadiem prostitūciju, vecums, no kura ir atļauts nodarboties ar prostitūciju, ir paaugstināms”.

Prostitūcija – politiķu karstais kartupelis

Jāteic, ka Eiropā prostitūcijas jautājums ir kā karstais kartupelis politiķu mutē. Kamēr vieni prasa to legalizēt, citi to aicina aizliegt. Pirms pāris gadiem starptautiskā cilvēktiesību aizsardzības organizācija „Amnesty International” nolēma iestāties par prostitūcijas legalizāciju. Organizācijas ikgadējā konferencē delegāti no 70 valstīm nobalsoja par atbalstu seksa pakalpojumu legalizācijai. „Amnesty International” šādu lēmumu pieņēma pēc divu gadu konsultācijām un izpētes sadarbībā ar ANO aģentūrām, akadēmiķiem, nevalstiskām organizācijām un cilvēktiesību advokātiem.

Savukārt 2014. gadā Eiropas Parlaments pieņēma rezolūciju (tiesa gan dalībvalstīm nesaistošu), kurā aicināja samazināt prostitūcijas „pieprasījumu”, sodot seksuālo pakalpojumu pircējus, nevis prostitūtas. Tajā tika uzsvērts, ka prostitūcija - piespiedu vai brīvprātīga - ir cilvēka cieņu un tiesības aizskaroša. Rezolūcijas izstrādātāja Mērija Hanībola no Lielbritānijas teica: „Mēs vēlamies uzsvērt, ka Eiropas Parlaments vēlas cīnīties par prostitūcijas apkarošanu, nevis to pieņemt kā dzīves faktu”.