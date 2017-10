No tiem 1001 persona izvēlējusies vienkāršoto nodokļu maksāšanas režīmu - maksāt 10% nodokli, nereģistrējot saimniecisko darbību, bet informējot par to VID.



Līdz 27.oktobrim 17 138 personas - nekustamā īpašuma izīrētāji - bija izvēlējušās vienkāršoto nodokļu maksāšanas režīmu. 2016.gadā tādi bija 22 314 nodokļu maksātāji, bet 2015.gadā - 14 169 nodokļu maksātāji



VID atzīmē, ka izīrētāji arvien biežāk interesējas un izmanto šo iespēju - pārliecināties, vai no viņa samaksātās īres maksas tiek arī nomaksāti attiecīgie nodokļi.



"Protams, arī personu informēšana un izglītošana jautājumos par saimnieciskās darbības veikšanu varētu sekmēt legalizēšanās procesu. Tāpēc VID rūpējas, lai informācija izīrētājiem būtu pieejama - VID tīmekļa vietnē ir izveidota atsevišķa sadaļa "Pirmie soļi nekustamā īpašuma izīrētājiem"," skaidroja VID.



VID no savas puses turpina uzraudzīt nereģistrēto saimniecisko darbību, tajā skaitā - nekustamo īpašumu izīrēšanas jomā. Apzinot potenciālos nodokļu maksātājus, kas piemirsuši sakārtot saistības ar valsti, VID piemēro principu "konsultē vispirms". Sods seko vienīgi tad, ja uzrunātā persona atsakās sniegt skaidrojumus vai pilnībā nereaģē uz VID aicinājumu - paskaidrot veikto darījumu ekonomisko būtību.



2017.gada deviņos mēnešos nosūtīti 1617 paziņojumi ar atgādinājumu reģistrēt saimniecisko darbību personām, kuras piedāvā izīrēt dzīvokli. 422 fiziskas personas reģistrējušas saimniecisko darbību, tajā skaitā 346 fiziskas personas paziņojušas par nereģistrējamo saimniecisko darbību.



Aģentūra LETA jau ziņoja, ka arī nākamgad iedzīvotāji, kuri gūst ienākumus izīrējot vai iznomājot sev piederošu nekustamo īpašumu, joprojām varēs nomaksāt nodokļus izmantojot vienkāršoto nodokļu nomaksas režīmu - nereģistrējot saimniecisko darbību. Savukārt, tie, kuri izvēlēsies reģistrēt saimniecisko darbību, tāpat kā līdz šim varēs izvēlēties sev izdevīgāko nodokļu nomaksas režīmu.



Nekustamā īpašuma izīrēšana vai iznomāšana pret atlīdzību ir klasificējama kā saimnieciskā darbība, tādēļ īres vai nomas ienākums ir apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN). Iedzīvotāji, kuri gūst ienākumus no nekustamā īpašuma izīrēšanas, var izvēlēties sev piemērotāko nodokļu nomaksas režīmu.



Vienkāršotā nodokļu nomaksas režīma gadījumā saimnieciskā darbība nav jāreģistrē, bet jāiesniedz VID ar īrnieku vai nomnieku noslēgtā līguma kopija. To var izdarīt Elektroniskās deklarēšanās sistēmā (EDS). Šajā gadījumā IIN ir 10%, un to maksā no īres vai nomas ieņēmumiem. Aprēķinot maksājamo nodokli, no īres maksas drīkst atskaitīt tikai nekustamā īpašuma nodokli, bet nedrīkst atskaitīt saimnieciskās darbības izdevumus.



Ja nekustamo īpašumu iznomā komersantam (arī juridiskajai personai), kurš ir reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs, tad IIN 10% apmērā ietur un valsts budžetā iemaksā komersants, kuram īpašums iznomāts. Savukārt, ja nekustamo īpašumu izīrē fiziskajai personai, kura nav reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicēja, nodokli aprēķina un maksā dzīvokļa izīrētājs.

Īpašuma izīrētājs nodokli aprēķina un maksā rezumējošā kārtībā - iesniedzot nodokļu deklarāciju par aizvadīto kalendāro gadu. Aprēķināto nodokli iemaksā valsts budžetā 15 dienu laikā no deklarācijas iesniegšanas dienas.

Reģistrējot saimniecisko darbību VID, nekustamā īpašuma izīrētājs var izvēlēties vienu no vairākiem nodokļu maksāšanas režīmiem.

Izīrētājs var maksāt IIN no saimnieciskās darbības ienākumiem vispārējā kārtībā. Šajā gadījumā nodokli maksā tikai no ieņēmumu un izdevumu starpības, nevis no visas īres vai nomas maksas summas, kuru persona saņem. Turklāt gūtajam ienākumam ir tiesības piemērot neapliekamo minimumu, nodokļa atvieglojumus un attaisnotos izdevumus. Sākot ar 2018.gada 1.janvāri, IIN likme ir samazināta. Gada ienākumam līdz 20 000 eiro piemēro IIN 20% apmērā, savukārt gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 20 000 eiro, bet nepārsniedz 55 000 eiro, piemēro IIN 23% apmērā (līdz šim visam ienākumam piemēroja IIN 23% apmērā). Ienākumiem, kuri ir lielāki par 55 000 eiro, piemēro IIN 31,4% apmērā.

Tāpat nodokli var aprēķināt un maksāt, iesniedzot nodokļu deklarāciju par aizvadīto kalendāra gadu. Sākot ar 2018.gadu, ja ienākumi mēnesī ir mazāki par 430 eiro, jāveic arī obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai - 5% apmērā no faktiskajiem ienākumiem. Ja ienākumi mēnesī pārsniedz 430 eiro, persona veic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas līdzšinējā kārtībā, kā arī papildus veic iemaksas 5% apmērā pensiju apdrošināšanai no brīvi izraudzītā iemaksu objekta un faktisko ienākumu starpības. Ja ienākumi ir mazāki par 50 eiro gadā, obligātās iemaksas neveic.

Izīrētājs var izvēlēties arī maksāt mikrouzņēmumu nodokli no saimnieciskās darbības ieņēmumiem. Šajā gadījumā mikrouzņēmumu nodokli piemēro pilnai īres vai nomas maksas summai, neatskaitot no tās izdevumus. Periodā, par kuru persona maksā mikrouzņēmumu nodokli, personai nav tiesību ienākumam (arī citur gūtajam) piemērot gada neapliekamo minimumu un nodokļa atvieglojumus. Izvērtējot, vai šāds nodokļa samaksas režīms ir piemērots, jāņem vērā, ka, sākot ar 2018.gada 1.janvāri, persona, kura ir mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs vienlaikus drīkstēs būt darbinieks tikai vienā mikrouzņēmumā.

2018.gadā piemērojamā mikrouzņēmumu nodokļa likme ir 15%. Sākot ar 2018.gadu ir noteikts apgrozījuma ierobežojums - pārsniedzot 40 000 eiro, jāsāk piemērot 20% likme. Mikouzņēmuma nodokļu maksātājs 2018. un 2019. taksācijas gadā, ir tiesīgs nepiemērot 20% likmi apgrozījumam, kas nepārsniedz 52 000 eiro, ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja apgrozījums 2016. un 2017.gadā pārsniedz 40 000 eiro.

Nodokļa maksājumus veic četras reizes gadā līdz ceturksnim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam, tas ir, līdz 15.aprīlim, 15.jūlijam, 15.oktobrim un 15.janvārim, iesniedzot VID mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju.



Citi šobrīd lasa Ratiņbasketbolista Kaspara Turka sapnis - savā 35. jubilejā ar motociklu apbraukt apkārt pasaulei Daudzbērnu tēvs Kārlis Leiškalns: “Bērniem foršākais vecums ir līdz 5 gadiem. Jo tad viņi nerunā pretī!" Eņģeļa balss. Slimnīcas medmāsa palātā sirsnīgi dzied mirstošai pacientei