"Latvijas dzelzceļa" šefs paziņo, ka uzņēmuma vērtība 10 gados pieaugusi gandrīz četras reizes

Ikgadējā Latvijas vērtīgāko uzņēmumu sarakstā, ko veido "Prudentia" un "NASDAQ Riga", salīdzinājumā ar pagājušo gadu LDz vērtība pieaugusi par 15%, sasniedzot 643,7 miljonus eiro un tādējādi uzņēmumam kļūstot par ceturto vērtīgāko kompāniju valstī. Savukārt, vērtējot 10 gadu perspektīvā, kopš 2007.gada LDz vērtība ir pieaugusi 3,8 reizes.

"Tieši pirms 10 gadiem - 2007.gadā - tika īstenota LDz reorganizācija, nodalot dzelzceļa pārvadājumus no infrastruktūras turētāja un veidojot pārskatāmu struktūru un darbības modeli. Tas, ka 10 gadu laikā LDz vērtība ir vairākkārt pieaugusi, ļaujot no 17.vietas Latvijas vērtīgāko uzņēmumu sarakstā pakāpties uz ceturto pozīciju, liecina, ka valdes un arī visas vadības komandas darbs ir bijis pārdomāts un sekmīgs. Vēl jo vairāk - par to, ka pēdējā gada laikā uzņēmuma vērtība ir pieaugusi par 15%, varu izteikt atzinību kolēģu kompetencei un profesionalitātei, nodrošinot, ka sarežģītos tirgus apstākļos izdodas noturēt uzņēmuma stabilitāti," pauda Bērziņš.

LDz vadītājs akcentēja - ja iepriekšējos gados uzņēmuma vērtības pieaugumu varēja noteikt pieaugoši pārvadājumu apmēri un līdz ar to augošs apgrozījums, tad šogad tas panākts uz pieaugošas efektivitātes rēķina.

"Uzņēmuma pārvaldībā arvien lielāka loma ir efektivitātes un produktivitātes paaugstināšanas pieejai, kas pakāpeniski ļauj arī samazināt izmaksas. Tas, ka salīdzinoši nelabvēlīgākos tirgus apstākļos LDz ir izdevies ne tikai noturēt, bet paaugstināt uzņēmuma vērtību, liecina par stabilitāti, un tas ir labs signāls mūsu partneriem, ar kuriem sadarbojamies gan transporta un loģistikas nozarē, gan investīciju projektu īstenošanā" uzsvēra Bērziņš.

LDz ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un LDz koncerna vadošais uzņēmums.